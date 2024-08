fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice wartością dodaną PKO Ekstraklasy? Rafał Górak bez wątpliwości

GKS Katowice po 19 latach wywalczył awans do elity. Pod wodzą Rafała Góraka zespół zajął drugie miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi i bezpośrednio awansował do PKO BP Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej katowiczanie grają bez kompleksów. Co prawda na razie zaliczyli dwie porażki i tylko jedno zwycięstwo. Niemniej za spotkanie z Rakowem Częstochowa piłkarze GieKSy zebrali sporo pochwał od ekspertów.

Wkrótce ekipa z Katowic przeniesie się na nową arenę, która będzie mogła pomieścić blisko 15 tysięcy widzów. W związku z tym pojawiają się pytania, czy ta arena będzie wypełniana w pełni przez fanów GieKSy. Na ten temat w rozmowie z Mariuszem Bielskim z KanalSportowy.pl wypowiedział się trener katowickiej ekipy.

– Sądzę, iż 8000 fanów, którzy potrafią się zebrać przy Bukowej – to jest gwarantowane. Ci ludzie są w Katowicach i oni wrócili na GieKSę. Natomiast prawdopodobnie resztę trzeba będzie pozyskiwać – zarówno marketingiem, jak i po prostu atrakcyjną grą w Ekstraklasie – mówił Rafał Górak.

GieKSa zdecydowanie chce prezentować w PKO BP Ekstraklasie swoją piłkę. Na ten temat tez szkoleniowiec Trójkolorowych się wypowiedział.

– Nie powinniśmy patrzeć na innych – bo jednym w Ekstraklasie poszło, a drugim nie. Moglibyśmy przyjąć, iż statystycznie po roku spada większość beniaminków. Moim zdaniem to trzeba odrzucić. Mamy wypracowane bardzo dużo i teraz musimy próbować wdrożyć to na wyższym poziomie. Aby nie bać się Ekstraklasy. Pokorę trzeba mieć, ale odwagę i wiarę też – mówił Górak.

– Moim zdaniem wiara w to, co się robi, jest bardzo ważnym czynnikiem. Wiem jednak, że nie mogę teraz powiedzieć: “Dobra, będziemy grali radosny futbol:. Nie, ja muszę być szalenie mocno zorganizowany, by pomóc zespołowi w organizacji na boisku. A z drugiej strony sportowiec też musi czerpać radość z gry – uzupełnił trener GKS-u.

Kolejne spotkanie ligowe katowiczanie rozegrają w poniedziałek 12 sierpnia. Zmierzą się wówczas w roli gościa z Piastem Gliwice. Mecz odbędzie się o godzinie 19:00.

