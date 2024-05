Gala Ekstraklasy: Poznaliśmy najlepszych piłkarzy sezonu na poszczególnych pozycjach

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Gala PKO Ekstraklasy: Oto najlepsi zawodnicy na danych pozycjach

W minioną sobotę dobiegł końca sezon 2023/24 w rozgrywkach Ekstraklasy. Do ostatniej kolejki trwała walka o tytuł mistrza Polski, który ostatecznie powędrował do rąk Jagiellonii Białystok po raz pierwszy w historii klubu. Wicemistrzostwo zdobyła drużyna Śląska Wrocław. Natomiast na najniższym stopniu podium stanęła Legia Warszawa.

Jak co roku, tuż po zakończeniu rozgrywek odbyła się specjalna Gala PKO Ekstraklasy. Podczas uroczystości poznaliśmy najlepszych zawodników na danych pozycjach. W tym roku obyło się bez większych kontrowersji. Oto wyniki:

– Najlepszy bramkarz: Mateusz Kochalski (Stal Mielec)

– Najlepszy młodzieżowiec: Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok)

– Najlepszy obrońca: Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok)

– Najlepszy pomocnik: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

– Najlepszy napastnik: Erik Exposito (Śląsk Wrocław)

Na uroczystości zabrakło Erika Exposito. Nagrodę za napastnika Śląska Wrocław odebrał sam Jacek Magiera. Szkoleniowiec wicemistrza Polski zdradził, że jednak absencja Hiszpana jest chwilowa.

Nie mogło zabraknąć również nagrody dla „Turbokozaka” sezonu. Statuetka z rąk Bartosza Ignacika powędrowała do rąk Ariela Mosóra. Defensor Piasta Gliwice zgromadził najwięcej punktów w 13. sezonie programu „Turbokozak”. Co ciekawe, nagroda drugi rok z rzędu trafiła do podopieczniego Aleksandara Vukovicia. W ubiegłym roku zwycięzcą został Patryk Dziczek.