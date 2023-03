fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Jedenaście porażek na koncie ma w tym sezonie Zagłębie Lubin

Miedziowi pod wodzą trenera Waldemara Fornalika ponieśli w sobotę trzecią porażke

Szkoleniowiec lubinian skomentował starcie w Lubinie

Waldemar Fornalik ocenił mecz Zagłębie – Pogoń

Zagłębie Lubin legitymuje się obecnie bilansem 29 punktów. Jednocześnie Miedziowi mają cztery oczka przewagi nad strefą spadkową.

– Na pewno jest to bolesna porażka, jeśli przegrywa się w doliczonym czasie gry. Możemy być jednak zadowoleni z postawy zespołu w wielu fazach tego meczu. To spotkanie mogło się podobać. Pogoń miała swoje szanse, ale my nie byliśmy dłużni – mówił Waldemar Fornalik cytowany przez Zaglebie.com.

– Mecz się otworzył w drugiej połowie. Z takim zespołem jak Pogoń sytuacje trzeba wykorzystywać. Po trzech zwycięstwach, przegrywamy w takich okolicznościach. Szkoda, bo ten remis byłby dla nas bardzo istotny. Na pewno będziemy jeszcze wracać do tego meczu, ale od początku kolejnego tygodnia musimy podnieść głowy i myśleć o tym, co przed nami, bo potrafimy grać w piłkę – zaznaczył trener Zagłębia.

Czytaj więcej: Trener Pogoni z olimpijskim spokojem po meczu w Lubinie. “Trochę cierpieliśmy”