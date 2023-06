IMAGO / Marta Badowska / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Filip Dagerstal

Filip Dagerstal do tej pory przebywał w Lechu Poznań na wypożyczeniu

Szwedzki stoper pierwszego lipca definitywnie przeniesie się na Bułgarską

26-latek przyznał, że decyzja o pozostaniu w Polsce była dla niego oczywista

“Czułem, że to jest drużyna, której gra bardzo mi odpowiada”

Filip Dagerstal przed sezonem 2022/2023 został wypożyczony do Lecha Poznań z rosyjskich Chimek Moskwa. Regulacje FIFA pozwoliły Lechowi Poznań podpisać kontrakt ze środkowym obrońcą, który teraz przeprowadza się do stolicy Wielkopolski na stałe. 26-letni Szwed ostatnio udzielił wywiadu oficjalnej stronie internetowej Kolejorza.

– Jak pojawiła się możliwość, aby zostać w Lechu, byłem na nią otwarty. Teraz FIFA dała mi taką opcję, więc nie myślałem o tym zbyt dużo. To było dla mnie oczywiste, że jeśli znajdziemy rozwiązanie, to chcę tu zostać. Kiedy przyszedłem do Poznania, czułem, że to jest drużyna, której gra bardzo mi odpowiada. Jako środkowy obrońca lubię mieć piłkę, podchodzić wysoko do przeciwnika i mieć udział w rozgrywaniu akcji. Dlatego dość łatwo i szybko się tutaj zaadaptowałem – powiedział Filip Dagerstal.

– Moja córka urodziła się w Poznaniu, więc zawsze będziemy o tym pamiętać. Przez ten rok moja rodzina czuła się tutaj bardzo dobrze. To też fajne, że jest Mikael Ishak, są też inni zawodnicy z rodzinami, więc moja dziewczyna może się z nimi również spotykać. Ona czuje się tutaj komfortowo i to jest dla mnie równie istotne – dodał.