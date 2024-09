Feio bije się w pierś. Legia rozczarowała w meczu z Pogonią

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Nie jesteśmy w stanie przenieść poziomu z treningu na mecze – mówi Feio

Legia Warszawa w piątek mierzyła się na wyjeździe z Pogonią Szczecin w meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po ubiegłotygodniowej porażce z Rakowem Częstochowa kibice stołecznego klubu liczyli na rehabilitację swoich ulubieńców i komplet punktów. Ostatecznie po kiepskim występie Wojskowi przegrali (0:1). Co więcej, przez dziewięćdziesiąt minut oddali tylko jeden celny strzał.

Na konferencji prasowej po meczu Goncalo Feio nie był zadowolony z gry swojego zespołu. Portugalczyk otwarcie przyznał, że był to słaby mecz w ich wykonaniu. Jako jeden z problemów wskazał fakt, że Legia nie potrafi przenieść poziomu z treningu na mecze.

– Problem jest wielowarstwowy. Dzisiaj prócz pierwszych 15-20 minut drugiej połowy, nie graliśmy dobrze. Tylko wtedy byliśmy na połowie rywala przez dłuższy etap. Zagrażaliśmy rywalowi tylko stałymi fragmentami gry. Problem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie przenieść poziomu z treningu na mecze – powiedział Goncalo Feio, cytowany przez oficjalną stronę Legii Warszawa.

– Teraz nie gramy już co trzy dni. Mamy czas przygotować się do meczu. Ktoś mi powie, że tego nie widać i ja się z tym zgadzam. Muszę to przyznać. Dzisiaj z pokorą przyznaję się, że prócz jednej, czy dwóch sytuacji, nie stworzyliśmy nic. Tydzień temu kreowaliśmy o wiele więcej okazji – dodał trener Legii Warszawa.

Goncalo Feio podczas rozmowy z dziennikarzami wspomniał również o Pogoni. Szkoleniowiec docenił klasę rywala i pogratulował dobrego meczu oraz zwycięstwa. Wspomniał również o serii zwycięstw Portowców w meczach przed własną publicznością.

– Dzisiaj Pogoń wygrała bodajże siódmy mecz u siebie z rzędu. Rywale kapitalnie weszli w mecz i zagrali świetne pierwsze 30 minut. Dzisiaj wygrała drużyna lepsza. Kolejny raz tracimy bramkę w sytuacji, w mojej opinii prostej do rozwiązania. To drugi mecz z rzędu bez strzelonego gola. Gratuluję Pogoni Szczecin – pogratulował Pogoni trener Feio.

Legia Warszawa po 9. kolejkach w PKO BP Ekstraklasie zajmuje na ten moment 5. miejsce z dorobkiem 14 punktów. Następnym rywalem Wojskowych w lidze będzie Górnik Zabrze. Spotkanie odbędzie się w sobotę (28 września).