Wciąż jest dość spora szansa, by Polska miała jesienią dwa kluby w fazie grupowej europejskich pucharów. To pozwoli odrabiać straty w rankingu krajowym UEFA, ale równolegle można zastanawiać się, dlaczego w innych ligach - do zrównania się z którymi dążymy - kluby stać na transfery, które w Polsce dziś wydają się nierealne. Pomimo tego, że wartość praw telewizyjnych do pokazywania Ekstraklasy jest zbliżona do tych z Belgii czy Turcji. Czy w najbliższych latach możemy liczyć na przełamanie? O tym w najnowszej "Przemowie".