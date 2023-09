W przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania przedstawicieli Ekstraklasy z Kolegium Sędziów. W agendzie mogą znaleźć się interesujące tematy, jak ewentualne upublicznianie rozmów arbitrów z wozem VAR oraz pytania o szwankujące kwestie podstawowe, jak zaburzenia łączności między sędziami. Z tego, co słyszymy, ten problem wystąpił choćby w pełnym kontrowersji meczu sprzed ponad tygodnia, w którym Jagiellonia pokonała Radomiaka (3:2).

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Ekstraklasa będzie rozmawiać z Kolegium Sędziów, choć spotkanie nie jest związany z jakimkolwiek wotum nieufności co do pracy arbitrów

Chodzi bardziej o rozwiązanie problemów i docelowe ograniczenie pomyłek sędziowskich do minimum

Piszemy o najciekawszych wątkach, które mają zostać poruszone

Spotkanie Ekstraklasy z Kolegium Sędziów w przyszłym tygodniu

Na temat pomysłów na ograniczenie dużych pomyłek sędziowskich oraz ewentualnych szansach na zmienienie w IFAB protokołu VAR próbowaliśmy pierwotnie porozmawiać z Tomaszem Mikulskim. Przewodniczący Kolegium Sędziów poprosił nas jednak o kontakt w późniejszym terminie – już po spotkaniu z Ekstraklasą. W samej Ekstraklasie usłyszeliśmy, że najlepiej o planie na nie rozmawiać z Wojciechem Cyganem, który w Ekstraklasie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

– Poziom sędziowania w Polsce generalnie nie jest zły, ale może być lepszy. Chcemy porozmawiać z przedstawicielami Kolegium Sędziów, co można zrobić na wartstwie technicznej, infrastrukturalnej i przepisów, by go podnieść. Mamy na przykład sygnały, że bywają problemy z łącznością między wozem VAR, a sędzią na boisku – mówi Wojciech Cygan.

Słyszymy, że ostatnio problem ten dotyczył meczu Jagiellonii z Radomiakiem, co wywołuje jeszcze większe kontrowersje. Przypomnijmy, że w tym spotkaniu doszło do dwóch ewidentnych pomyłek na niekorzyść Radomiaka – gościom należał się rzut karny za faul na Dawidzie Abramowiczu, a poza tym nie uznano im gola na 3:3 ze względu na wcześniejsze zagranie ręką, które – zgodnie z przepisami – ze względu na przypadkowość i fakt, że nie chodziło o zagranie strzelca, nie powinno być powodem anulowania bramki. W pierwszej z tych sytuacji zabrakło interwencji VAR, co w obliczu informacji o problemach z łącznością przywołuje pytanie, czy czasem to nie było powodem nieprzywołania Piotra Lasyka do monitora.

– Trudno mi powiedzieć, bo to pytanie powinno być skierowane do przewodniczącego Kolegium Sędziów, które jest niezależne i niezawisłe, więc nie mam możliwości odsłuchiwania rozmów pomiędzy arbitrami. Natomiast na pewno w tym meczu takie problemy występowały – mówi Cygan.

To przywołuje następne pytanie – o transparentność. We Włoszech właśnie rozpoczęto upublicznianie rozmów wozu VAR z sędzią prowadzącym dane spotkanie. Wszystko pokazuje telewizja DAZN, omawiając w specjalnym programie największe kontrowersje z kolejki rozgrywanej tydzień wcześniej. Dzięki temu kibice Serie A słyszą, jaka była linia rozumowania sędziów w momentach, które mogły decydować o końcowym wyniku. O to, czy ta sprawa będzie poruszana w przyszłym tygodniu, także pytamy.

– Dobrze by było, gdyby to też znalazło się wśród tematów, które poruszymy. Chcielibyśmy zwiększać transparentność, bo byłby to krok w dobrą stronę – słyszymy w odpowiedzi.

Co jeszcze ma być poruszane na spotkaniu?

– Głośno ostatnio było o protokole VAR, który uniemożliwia interwencję przy niesłusznej drugiej kartce. Wydaje nam się, że to nie jest optymalna konstrukcja, więc chcemy spytać, co da się zrobić, by go zmienić. Poza tym nasz system VAR już trochę lat ma, a technologia poszła do przodu. Jeśli chodzi o pokazywanie sytuacji, slow-motion i tym podobne, to technika jest już dużo bardziej posunięta niż była w momencie wprowadzania systemu. Trzeba do tego wrócić i zastanowić się, czy można zrobić coś na szybko, by poprawić sytuację. Jak rozwiązać tę kwestię, kto miałby to zrobić i jakie pieniądze trzeba byłoby na to wydać.

W PZPN twierdzą, że spotkanie nie jest reakcyjne i wywołane nagromadzeniem błędów w poprzedniej kolejce. Rozmowa tego typu ma się docelowo odbywać cyklicznie.