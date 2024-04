DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Philippe Montanier

Kosta Runjaić stracił pracę w Legii Warszawa

52-letni szkoleniowiec pracował przy Łazienkowskiej niespełna dwa lata

Legia rozpatrywała kandydaturę Philippe’a Montaniera

Philippe Montanier mógł przejąć Legię

Legia Warszawa po remisie z Jagiellonią Białystok 1:1 w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy, postanowiła pożegnać się z Kostą Runjaiciem. Jego następcą w Warszawie ma zostać Goncalo Feio. Nowy trener zostanie zaprezentowany w środę na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

Okazuje się, że wicemistrzowie Polski rozpatrywali kandydaturę Philippe’a Montaniera. Szkoleniowiec w sezonie 2022/23 sięgnął po mistrzostwo Francji z Toulouse FC. W przeszłości pracował m.in. w Realu Sociedad, Lens, Nottingham Forest i Standard Liege.

– Według moich informacji jednym z trenerów rozpatrywanych przez Legię był Marek Papszun. Wśród zagranicznych kandydatów rozpatrywany był m.in. Philippe Montanier, były trener Tuluzy – zdradził Marek Jóźwiak. – Byłby to świetny wybór, ale z tego co wiem, to grzecznie podziękował. Docenił to, że taki klub, jak Legia się nim interesuje, jednak ponieważ ma ofertę z Arabii Saudyjskiej – dodał.