PressFocus Na zdjęciu: Flavio Paixao

W 30. kolejce PKO Ekstraklasy Lechia mierzyła się z Wartą Poznań. Gospodarze finalnie wygrali 2:0 (2:0) i cały czas zajmują czwarte miejsce, które gwarantuje udział w eliminacjach do europejskich pucharów. Oba gole dla Lechii zdobył Flavio Paixao, który ma już łącznie 100 bramek w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Co ważne, Portugalczyk dołączył do tego elitarnego grona jako pierwszy obcokrajowiec.

Na pierwszą bramkę czekaliśmy tylko do piątej minuty. Zdobył ją mocnym strzałem Flavio Paixao

Portugalczyk niedługo potem podwyższył z karnego. To było jego setne trafienie w PKO Ekstraklasie

W drugiej połowie wynik nie uległ zmianie i gospodarze triumfowali 2:0

Paixao bohaterem Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk błyskawicznie wyszła na prowadzenie w starciu z Wartą Poznań. Już w piątej minucie gola zdobył Portugalczyk Flavio Paixao, który huknął pod poprzeczkę bramki strzeżonej przez Jędrzeja Grobelnego.

Niedługo potem Michał Kopczyński faulował we własnym polu karnym Bassekou Diabate. Sędzia podyktował rzut karny, a pewnym egzekutorem okazał się Paixao. Tym samym Portugalczyk zdobył swojego setnego gola w PKO Ekstraklasie.

W 21. minucie mogło być po zawodach. Maciej Gajos dośrodkował do Diabate, ale tym razem lepszy okazał się golkiper poznaniaków. Po pół godzinie gry goście mogli odpowiedzieć. Strzelał Adam Zrelak, ale gospodarze zdołali wybić piłkę z linii bramkowej.

Kwadrans potem znowu zakotłowało się w polu karnym gdańszczan. Na uderzenie zdecydował się Frank Castaneda, który chciał szybko wykorzystać błąd Dusana Kuciaka. Finalnie dobrze interweniował Michał Nalepa, który wybił futbolówkę przed linią bramkową.

W 68. minucie Ilkay Durmus celnie wrzucił piłkę z lewej strony pola karnego na głowę Kacpra Sezonienki. Gracz gospodarzy uderzył jednak obok bramki.

Do ostatniego gwizdka sędziego nie padły już żadne bramki i gospodarze triumfowali 2:0. Lechia jest na czwartym miejscu i ma pięć oczek przewagi nad Piastem Gliwice. Obie drużyny mają jeszcze do rozegrania po cztery spotkania. Warta jest na jedenastej lokacie. W tym momencie poznaniacy mają siedem oczek przewagi nad strefą spadkową.

Zobacz także: Tabela PKO Ekstraklasy