IMAGO / JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Rafał Augustyniak najprawdopodobniej nie będzie mógł zagrać w najbliższym meczu z Wartą Poznań

Piłkarz doznał urazu na jednym z ostatnich treningów

To duży problem dla linii defensywy Legionistów

Bolączka dla defensywy

Trzeba przyznać, że Legia Warszawa ma za sobą całkiem udaną rundę jesienną. Zespół ze stolicy w dobiegającej końca pierwszej części sezonu spisał się bardzo dobrze na gruncie europejskim, a do tego przynajmniej przyzwoicie w PKO Ekstraklasie, choć aktualnie szóste miejsce to lokata poniżej oczekiwań fanów. Jednak biorąc pod uwagę fakt łączenia gry na trzech frontach trzeba uznać to za wynik adekwatny do możliwości.

Teraz przed zespołem Kosty Runjaicia ostatnie w tym roku mecze w Lidze Konferencji i Ekstraklasie. Pojedynki te zdecydują o celach zespołu na rundę wiosenną. Warszawianie mają bowiem spore szanse gry na wiosnę w Europie. Jednak do połączenia tego z ligowymi zmaganiami konieczna będzie pełna, zdrowa kadra. Z tym jest aktualnie lekki problem. Według informacji przekazanych przez portal “Legia.net” urazu na jednym z ostatnich treningów nabawił się Rafał Augustyniak i najprawdopodobniej nie będzie mógł zagrać w najbliższym meczu z Wartą Poznań. To duża strata dla zespołu, bowiem 30-latek był kluczowym ogniwem defensywy.

Czytaj więcej: Policja odpowiada na zarzuty kibiców po Legia-Lech. “Środki nie budziły wątpliwości”