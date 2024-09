Co z transferem Nordasa? Wszystko wydaje się jasne

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lasse Nordas

Raków bez porozumienia w sprawie Nordasa

Wprawdzie w ostatnich godzinach okienka dzieją się różne rzeczy, ale wydaje się, że jeśli chodzi o przejście Lasse Nordasa do Rakowa, to ten transfer nie dojdzie do skutku. Choć w ostatnich tygodniach kluby dość intensywnie negocjowały, to dwa źródła przekonują Goal.pl, że nie ma porozumienia.



Jak słyszymy, po raz ostatni Raków kontaktował się w tej sprawie z Norwegami w środę, ale w piątek usłyszeliśmy, że maksymalna cena zaproponowana przez Polaków wciąż nie była zadowalająca dla działaczy Tromsoe. Polacy oferowali ponad milion euro, ale Norwegowie chcieli ponad 1,5 mln. I jeśli w ostatnich godzinach nic się nie zmieniło, to 22-letni napastnik do Rakowa po prostu nie trafi.



Przypomnijmy: Raków o Nordasa starał się już jakiś czas temu, ale wtedy też nie osiągnięto porozumienia. W międzyczasie cena za niego podskoczyła, bo zawodnik udanie zaczął ten sezon, strzelając bramki na różnych frontach.