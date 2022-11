Pressfocus Na zdjęciu: Maciej Skorża

Maciej Skorża jest bliski powrotu na ławkę trenerską. Były szkoleniowiec Lecha Poznań w czerwcu zrezygnował z pracy z uwagi na problemy rodzinne. Według doniesień mediów ma objąć wkrótce japońską drużynę Urawa Red Diamonds.

Od 6 czerwca Maciej Skorża pozostaje bez pracy, po tym, jak zrezygnował z posady szkoleniowca Lecha Poznań

50-latek zmagał się z poważnymi problemami rodzinnymi

Były trener Kolejorza może wkrótce zostać trenerem japońskiej drużyny Urawa Red Diamonds

Zaskakujący kierunek dla Macieja Skorży

Maciej Skorża w ubiegłym sezonie przywrócił Lecha Poznań znów do elity, wygrywając z Lechem Poznań mistrzostwo Polski. Tym większe było rozczarowanie kibiców, gdy niedługo po zakończeniu sezonu 50-latek zrezygnował z posady szkoleniowca. Spowodowane to było poważnymi problemami rodzinnymi, na których postanowił się skupić.

Od 6 czerwca były trener Kolejorza pozostawał bez pracy, choć zgodnie z informacjami dziennikarzy portalu iGol, może się to wkrótce zmienić. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Antoni Majewski. Według jego informacji Skorża ma obrać wyjątkowo egzotyczny kierunek. Polak szykowany jest do roli szkoleniowca japońskiej drużyny – Urawa Red Diamonds.

Maciej Skorża, niedawny mistrz Polski z Lechem Poznań, według moich informacji jest już na miejscu w Japonii 🇯🇵 i podpisze kontrakt z klubem tamtejszej ekstraklasy, Urawa Red Diamonds. Jutro o 6:00 czasu polskiego ekipa z środka tabeli J1 zakończy sezon 2022. pic.twitter.com/x3IBklDAxk — Antoni Majewski 🇫🇴 (@to_amajewski) November 4, 2022

Oficjalnie ogłoszenie zatrudnienia 50-latka ma być już tylko kwestią dni. Zespół z Japonii 5 listopada zakończy sezon, który daleki był od satysfakcjonującego. Urawa Red Diamonds wywalczyła co prawda utrzymanie, ale kibice liczyli na dużo więcej. W przypadku zatrudnienia byłaby to dla Skorży trzecia praca za granicą. W przeszłości trenował on już młodzieżową reprezentację ZEA, a także klub z Arabii Saudyjskiej – Ettifaq FC.