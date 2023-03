Blaz Kramer wrócił do treningów na boisku, choć na razie są to zajęcia indywidualne - donosi portal "Legia.net". Napastnik przez większość aktualnego sezonu pauzował z powodu kontuzji.

PressFocus Na zdjęciu: Blaz Kramer

Blaz Kramer nie może zaliczyć tej kampanii od udanych

Napastnik pauzował kilka miesięcy z powodu urazu

Słoweniec rozpoczął indywidualne treningi na boisku

Blaz Kramer pomoże Legii w końcówce sezonu? Wrócił do treningów na boisku

Blaz Kramer latem miał problemy z przywodzicielem oraz spojeniem łonowym, przeszedł dwie operacje i wydawało się, że zażegnał już problemy zdrowotne. Środkowy napastnik pod koniec rundy jesiennej doznał jednak kolejnej kontuzji, przez co niestety wypadł z gry na aż cztery miesiące.

Pozytywne informacje ws. Słoweńca przekazuje serwis “Legia.net”, który podaje, że pięciokrotny reprezentant kraju wrócił do treningów na boisku. Co prawda, na razie są to zajęcia indywidualne, ale Kosta Runjaić może mieć nadzieję, że 26-latek będzie do jego dyspozycji jeszcze w obecnym sezonie.

Legia Warszawa zakontraktowała Blaza Kramera przed kampanią 2022/2023. Mierzący 191 cm wzrostu atakujący był dostępny za darmo po tym, jak wygasła jego umowa ze szwajcarskim FC Zuerich.

Napastnik w tych rozgrywkach pojawił się na murawie tylko dziesięć razy i strzelił jednego gola.