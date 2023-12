Bartosz Salamon wraca do gry po ośmiomiesięcznym zawieszeniu. Środkowy obrońca będzie do dyspozycji Johna van den Broma w ostatnim meczu w tym roku przeciwko Radomiakowi.

Imago / Paweł Jaskółka / Newspix Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Bartosz Salamon wraca do gry po ośmiu miesiącach zawieszenia

Zawieszenie skończyło się 13 grudnia

Obrońca może wystąpić w meczu z Radomiakiem Radom

Bartosz Salamon wraca do gry w Lechu

Bartosz Salamon po ponad pół roku zawieszenia może w końcu zagrać w oficjalnym meczu. Obrońca był zawieszony przez UEFA za wykrycie w jego organizmie niedozwolonych substancji. Zawieszenie zawodnika dobiegło końca 13 grudnia, a to oznacza, że będzie on do dyspozycji holenderskiego trenera na mecz z Radomiakiem.

– Trenuje z nami od dwóch tygodni. Zrobił dobre wrażenie, co potwierdzają również dane z jego testów. Zaimponował i zaskoczył mnie, ale pewnie również zespół. Znamy jego sytuację, nie mógł być z nami, nie mógł trenować z drużyną. Wykonał jednak bardzo dobrą pracę indywidualną, co na pewno nie było łatwe – powiedział van den Brom.

– Kiedy poznałem werdykt, byłem szczęśliwy, bo czekaliśmy na ten moment. Następnym krokiem było zobaczenie, jak wygląda w treningu, jak się czuje. Będzie w zespole na sobotę – podkreśla szkoleniowiec.

Salamon trafił do Lecha w styczniu 2021 roku z włoskiego Spal. Do tej pory w barwach “Kolejorza” rozegrał 54 mecze, w których zdobył 4 bramki. Jego kontrakt z klubem wygasa po zakończeniu sezonu.