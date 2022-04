Pressfocus Na zdjęciu: Dariusz Banasik

W środowisku piłkarskim zawrzało, gdy Dariusz Banasik opuścił Radomiaka. Były szkoleniowiec beniaminka opowiedział o zwolnieniu z klubu.

Niedawno Dariusz Banasik przestał pełnić funkcję trenera Radomiaka

W Radomiu oczekiwali od trenera, by zespół grał o europejskie puchary

Były już opiekun beniaminka zabrał głos po tej sytuacji

Radomiak z absurdalnym stanowiskiem

Przed sezonem 2021/2022 Radomiak skazywany był na spadek. Tymczasem radomianie jesień kończyli na czwartym miejscu w tabeli. Radomianie wiosną obniżyli loty i przestali się liczyć w grze o europejskie puchary. Tego zaakceptować nie mógł prezes klubu, który postanowił zwolnić Dariusza Banasika. Szkoleniowiec ten zdradził jak sytuacja wyglądała z jego perspektywy.

– Jako trener starałem się piłkarzy pompować, żeby nie było, że gramy o nic. Starałem się podchodzić do tego tak, że gramy o jak najwyższe miejsce. Potem z klubu słyszałem, że to będzie katastrofa jeśli zajmiemy to piąte, szóste miejsce. Też nie mogłem się z tym zgodzić – rzekł 48-letni szkoleniowiec.

– Trenera powinno oceniać się za całokształt jego pracy. Już nie chodzi o cztery lata pracy, ale po całym roku pracy w Ekstraklasie. Ostatnie trzy mecze to były tam jeden czy dwa punkty. Na tej podstawie byłem oceniany, z czym się nie mogłem zgodzić – kontynuował Dariusz Banasik.

– Czy były sugestie dotyczące składu? Nie na zasadzie, że ktoś dawał kartkę i mówił, co mam robić. Były rozmowy. Mogę powiedzieć, że były sugestie dotyczące bramkarza, bo Filip Majchrowicz to nasz piłkarz, a Mateusz Kochalski jest wypożyczony. Obaj są dobrymi piłkarzami – rzekł trener, który w Radomiu przepracował prawie cztery lata.

