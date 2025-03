Problem w Legii zażegnany. Feio dogadał się z liderem

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Augustyniak porozumiał się z Feio

Rafał Augustyniak od początku sezonu jest bardzo ważną postacią na boisku oraz w szatni Legii Warszawa. W trudnym momencie Goncalo Feio odstawił go od składu na mecze z Jagiellonią Białystok w Pucharze Polski oraz Śląskiem Wrocław w Ekstraklasie. Koledzy z drużyny nie rozumieli decyzji szkoleniowca i wstawili się za pomocnikiem, który później wrócił do gry.

Przeciwko Motorowi Lublin i Molde Augustyniak wystąpił już od pierwszej minuty, a w lidze na ramieniu miał nawet kapitańską opaskę. Wygląda na to, że udało się zażegnać konflikt między panami. Potwierdził to sam zawodnik, który przyznał, że doszło do szczerej męskiej dyskusji z Feio. Wyjaśnili wszystkie spore kwestie i doszli do porozumienia.

– Wyjaśniliśmy sobie wszystko, nasza relacja cały czas jest dobra. Była męska dyskusja. Szczerze porozmawialiśmy, wszystko sobie wyjaśniliśmy. Między nami jest wszystko w porządku. Każdy zawodnik jest zły, jak go nie ma w kadrze meczowej, ale trener wyjaśnił mi swoje powody, ja podałem swoje. Wszystko jest wyjaśnione – zdradził Augustyniak w wywiadzie dla CANAL+ Sport.

W trakcie przerwy zimowej w stolicy było gorąco. Nie brakowało informacji i możliwym zwolnieniu Feio, lecz ostatecznie dalej trenuje drużynę. Legia ma przed sobą dwumecz w ćwierćfinale Ligi Konferencji przeciwko Chelsea. W dodatku awansowała do półfinału Pucharu Polski, a w Ekstraklasie wciąż chce walczyć o fotel lidera.