Andrzej Duda pomógł przy transferze Legii Warszawa Źródło: sportx.com Michał Wachowski Działacze Besiktasu wyjawili, że sprowadzanie Ernesta Muciego z Legii Warszawa nie byłoby takie proste, gdyby nie pomoc prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. Stołeczny klub otrzyma za Albańczyka 10 milionów euro.

Na zdjęciu: Andrzej Duda