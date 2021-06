Nie milkną echa przeniesienia tegorocznego Copa America do Brazylii. To działanie nie spodobało się zawodnikom Canarinhos, a w efekcie z pracy selekcjonera zrezygnować może Tite.

Przeniesienie Copa America z Argentyny do Brazylii nie spodobało się zawodnikom Canarinhos

Ich wspólny front reprezentuje kapitan, Casemiro

Ponadto, choć Brazylijczycy świetnie prezentują się w eliminacjach do mistrzostw świata, Tite może niebawem zrezygnować z pełnienia funkcji selekcjonera

Brazylijczycy nie cieszą się z Copa America u siebie

Odebranie Argentynie praw do zorganizowania tegorocznego Copa America i przeniesienie turnieju do Brazylii okazało się bardzo kontrowersyjne. Najwięcej głosów sprzeciwu pojawiło się w miejscu dość niespodziewanym, bo z szatni Canarinhos. Zawodnicy uważają, że na całym kontynencie sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest bardzo poważna i nie rozumieją, dlaczego przeniesienie turnieju do ich kraju miałoby rozwiązać problem.

Pomimo spokojnego zwycięstwa nad Ekwadorem (2:0), dzięki któremu Brazylijczycy liderują w tabeli eliminacji do mistrzostw świata z kompletem punktów, kraj skupia się na czymś innym. Podobno zawodnicy reprezentacji rozważają wycofanie się z turnieju, a Tite myśli nad rezygnacją ze stanowiska. Selekcjoner trzyma stronę zawodników w konflikcie z federacją, a już wcześniej jego relacje z władzami nie były najlepsze. Wiele osób wierzy, że Tite porzuci swoją pracę przed rozpoczęciem Copa America. Może do tego dojść po spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata przeciwko Paragwajowi w najbliższy wtorek.

– Możecie tworzyć tyle hipotez, ile chcecie. Ja tylko proszę, byście byli uważni. Wytłumaczę swoje zdanie w odpowiednim czasie, a nie teraz. Nie uciekam od odpowiedzi na pytania, ale wiemy, że to odpowiedni czas, by coś zrobić – powiedział Tite.

Po stronie trenera jest kapitan Canarinhos.

– Wypowiemy się w odpowiednim czasie. Tite wyjaśnił sytuację i mówił prawdę. Zajęliśmy swoje stanowisko – wyjawił Casemiro.

Przyszłość reprezentacji Brazylii może wyjaśnić się w najbliższych dniach, ale w tym momencie jest niepewna.

