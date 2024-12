Płacheta najlepszy na boisku! Polak poprowadził drużynę do zwycięstwa

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Płacheta

Gol i asysta Przemysława Płachety w meczu Oxford – Cardiff

Oxford United, czyli beniaminek Championship walczy o utrzymanie na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Przed startem sezonu na Kassam Stadium poczyniono odpowiednie ruchy, aby wzmocnić zespół. Zawodnikiem klubu został m.in. Przemysław Płacheta.

Reprezentant Polski trafił do Oxfordu na zasadzie wolnego transferu ze Swansea City. 26-latek na początku sezonu złapał kontuzję, przez co był niedostępny do gry na mniej więcej 2 miesiące. Natomiast, gdy wrócił do zdrowia, wywalczył miejsce w podstawowym składzie. Co więcej, podczas ostatniego meczu z Cardiff skrzydłowy po raz pierwszy zdobył bramkę w barwach nowego klubu.

Oxford w 23. kolejce Championship podejmował u siebie Cardiff, a spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem (3:2). Płacheta najpierw zaliczył asystę przy trafieniu Marka Harrisa, a następnie wpisał się na listę strzelców w 57. minucie gry. Polak zszedł z futbolówką na lewą nogę i zdobył spektakularną bramkę z dystansu. W nagrodę po ostatnim gwizdku wybrano go najlepszym piłkarzem meczu.

Płacheta jak dotąd uzbierał tylko 9 spotkań w tym sezonie, zdobywając jedną bramkę i notując asystę. Oxford United po 22. kolejkach zajmuje 20. miejsce z dorobkiem 21 punktów. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko 2 oczka. W następnym spotkaniu zespół Polaka zmierzy się u siebie z Plymouth.