MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michał Helik

Helik z 4. trafieniem w sezonie Championship

Rywalizacja w Championship dobiega końca. W ten weekend na zapleczu Premier League rozgrywana jest przedostatnia kolejka. Jedno spotkanie odbyło się w piątek – Sheffield United pokonało Stoke, a jedno zaplanowano na poniedziałek – Leeds zmierzy się z Bristol City. Natomiast aż dziesięć meczów miało miejsce w sobotnie popołudnie.

W dzisiejszych zmaganiach nie zabrakło polskich akcentów. Oxford United, z Michałem Helikiem i Przemysławem Płachetą w składzie, z zmierzył się z Sunderlandem – dla gospodarzy, którzy walczą o pozostanie w Championship, wynik tego pojedynku miał istotne znaczenie. W 29. minucie Benjamin Nelson otworzył wynik starcia na Kassam Stadium.

Trzy minuty zmianie stron Ofxord prowadził już 2:0. Cameron Brannagan oddał mocny strzał z rzutu wolnego, a Helik dopadł do piłki odbitej przez Anthony’ego Pattersona i zdobył swoją czwartą bramkę w tym sezonie ligowym.

Ofxord sięgnął po zwycięstwo i na kolejkę przed końcem ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, co oznacza, że The Us zapewnili sobie utrzymanie w Championship.