Michał Helik odejdzie z zespołu Huddersfield i już tylko kwestią czasu jest jego dołączenie do Oxford United. Polak przeszedł testy medyczne i podpisze umowę do końca czerwca 2027 roku, o czym poinformował Pete O’Rourke.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michał Helik

Helik zmienia klub, wszystko już dograne

Michał Helik już kilka lat temu wyjechał z Polski i trafił na Wyspy Brytyjskie, a konkretnie do Championship. Kilkukrotny reprezentant Polski najpierw trafił do Barnsley, a potem do zespołu Huddersfield Town, gdzie gra do dzisiaj, ale już na poziomie League One. W sumie na poziomie drugiej ligi angielskiej rozegrał 158 spotkań i zdobył 17 goli oraz zanotował pięć asyst. Teraz wróci na ten poziom rozgrywkowy.

Według informacji przekazanych przez angielskiego dziennikarza Pete O’Rourke na platformie X (dawniej Twitter), Michał Helik przeszedł już testy medyczne przed podpisaniem umowy z Oxford United. 7-krotny reprezentant Polski podpisze z klubem umowę do końca czerwca 2027 roku. W zespole spotka się z innym Polakiem, Przemysławem Płachetą, który w tym zespole występuje ostatnio z całkiem niezłym powodzeniem.

Michał Helik w tym sezonie w 21 spotkaniach dla Huddersfield Town zdobył dwa gole. W sumie dla tego zespołu zagrał sto razy. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 1,8 miliona euro. Nowy zespół 29-latka plasuje się na 17. miejscu w ligowej tabeli i wiele wskazuje na to, że do końca sezonu walczyć będzie o pozostanie w Championship.

Czytaj więcej: Salah i van Dijk dogadani z nowym klubem! Zagrają w jednym zespole