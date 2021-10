Czy Robert Lewandowski ma szansę na Złotą Piłkę? Czy Polak może ją zdobyć w 2021 roku? Kto jest faworytem w wyścigu po to cenne trofeum? Takie pytania pojawiają się coraz częściej, ponieważ finał plebiscytu France Football zbliża się wielkimi krokami. Już za niespełna dwa miesiące poznamy najlepszego piłkarza świata tego roku.

Robert Lewandowski jest w 30 nominowanych do Złotej Piłki przez France Football

Polak jest jednym z faworytów do końcowego triumfu, choć akcje Lionela Messiego stoją zdecydowanie wyżej

Ta dwójka jest na czele w notowaniach bukmacherów. Zaskakująco nisko tym razem jest Cristiano Ronaldo

Złota Piłka 2021: faworyci

W poprzednim roku z powodów pandemii Złota Piłka nie została przyznana. Redaktor naczelny France Football w rozmowie z Goal.pl tłumaczył powody takiej decyzji i mówił, że Robert Lewandowski byłby jednym z faworytów do zwycięstwa. Potwierdziła to również nasza ankieta wśród jurorów z wielu krajów, którzy co roku głosują w tym plebiscycie. Lewy wygrał w niej zdecydowanie i jest niemal pewne, że sięgnąłby po to prestiżowe trofeum.

Ostatecznie został piłkarzem roku FIFA, co jest również wielkim wyróżnieniem, ale jednak Złota Piłka jest niezastąpiona. W tym roku kapitan reprezentacji Polski ponownie znalazł się na liście 30 nominowanych w plebiscycie France Football. Przez niektórych jest wskazywany jako główny faworyt do nagrody, inni deprecjonują jego osobiste wyniki i rekordy, argumentując, że nic nie osiągnął z reprezentacją na Euro 2020, a Bayern Monachium też nie zaistniał mocno w Lidze Mistrzów. Na przykład dla Mateusza Borka z Kanału Sportowego wyżej stoją akcje Jorginho, triumfatora Champions League z Chelsea i mistrza Europy z reprezentacją Włoch.

Robert Lewandowski w sezonie 2020/2021 pobił legendarny rekord Gerda Muellera w Bundeslidze, zdobył Złotego Buta, pokazał się z dobrej strony na Euro mimo niepowodzenia Biało-czerwonych, a Bayern odpadł w LM z Paris Saint-Germain gdy Polak był kontuzjowany. Patrząc na jego indywidualne dokonania, powinien znaleźć się przynajmniej na podium Złotej Piłki. Czy wygra? Będzie mu raczej o to trudno, ponieważ ma bardzo mocnego konkurenta, za którym przemawia sporo argumentów i który w skali globalnej jest bardziej medialną, uznaną marką. Lionel Messi poprowadził Argentynę do triumfu w Copa America, a FC Barcelona, głównie dzięki niemu, długo utrzymywała się w wyścigu po mistrzostwo Hiszpanii. Na niekorzyść Messiego działa jego okres w PSG, ponieważ początek ma ewidentnie nieudany. Często jednak głosujący dają handicap piłkarzom, którzy do indywidualnych popisów dorzucają konkretne trofeum, a mistrzostwo Ameryki Południowej bez wątpienia takim jest.

Robert Lewandowski spełni sny?

Lewandowskiemu będzie niezwykle trudno przeskoczyć Messiego, ale niektórzy są przekonani, że to właśnie on zasłużył bardziej na Złotą Piłkę. Polak zdaje sobie sprawę z tego, co osiągnął w dwóch ostatnich latach, mówił o tym na konferencji prasowej przed meczami eliminacji mistrzostw świata, mówił o tym w rozmowie z Marcą. – Ta nagroda wiele dla mnie znaczy. Chciałbym, aby przy wyborze były brane pod uwagę dwa ostatnie lata. W tym czasie wygrałem Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata, a także pobiłem rekord Gerda Muellera. Jestem z tego niezwykle dumny – mówił napastnik Bayernu.

Trener Bawarczyków Julian Nagelsmann uważa, że Złota Piłka należy się Lewandowskiemu. – Moim zdaniem Robert Lewandowski powinien wygrać Złotą Piłkę. Przez ostatnie trzy lata dominował i był bardziej konsekwenty niż inni piłkarze. (…) Jest bardzo dynamiczny, nie odnosi kontuzji, może dużo trenować. Wierzę, że jeszcze przez kilka sezonów będzie grał na najwyższym poziomie. Także dlatego, że w swoim życiu wszystko układa w taki sposób, być w jak najwyższej formie – mówił Nagelsman.

Ciekawe typowanie przeprowadzili dziennikarze Daily Mirror, którzy uważają, że Robert Lewandowski powinien wygrać plebiscyt. Umieścili go na pierwszym miejscu, tuż przed Karimem Benzemą i Jorginho. Poza podium znalazł się Lionel Messi, główny faworyt wielu ekspertów.

Złota Piłka 2021 – kursy bukmacherów

Bukmacherzy także widzą Lewandowskiego wśród faworytów, ale kursy świadczą o tym, że raczej ma nikłe szanse na zwycięstwo. Zarówno STS jak i forBET na pierwszym miejscu typują Lionela Messiego. Kursy na jego triumf nie są wysokie.

Robert Lewandowski u obu bukmacherów zajmuje drugie miejsce, ale już kursy na jego triumf są dość mocno rozbieżne. Jedni i drudzy wśród faworytów widzą także Jorginho, ale STS lepiej niż Włocha ocenia szanse Benzemy. Tym razem zdecydowanie niżej plasuje się Cristiano Ronaldo. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki ostatni rok miał przeciętny (jak na niego) i choć bije rekordy reprezentacyjne, to raczej nie będzie przed Lewandowskim i Messim.

Złota Piłka 2021 – kiedy poznamy triumfatora?

Gala Złotej Piłki 2021 odbędzie się w poniedziałek 29 listopada. Wówczas poznamy najlepszego piłkarza świata tego roku. Ceremonia będzie miała miejsce w Paryżu w Theatre du Chatelet.