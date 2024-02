Zinedine Zidane obejmie giganta? Mocno się interesuje

Zinedine Zidane jest bezrobotny od 2021 roku i powoli szykuje się do powrotu na ławkę trenerską. Jak informuje Christian Falk, Francuz obserwuje sytuację w Bayernie Monachium.

IMAGO / Lefevre Sylvain Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane szykuje się do powrotu na ławkę trenerską

Francuz obserwuje sytuację Bayernu Monachium

Być może niebawem zgłosi swoją kandydaturę

Zinedine Zidane łączony z Bayernem Monachium

Zinedine Zidane do tej pory jako trener prowadził tylko Real Madryt. Francuz funkcję pierwszego trenera Los Blancos pełnił w latach 2016-2018 i 2019-2021. Pod jego wodzą Królewscy wygrali Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu.

Jak się okazuje, legendarny piłkarz powoli przymierza się do powrotu na ławkę trenerską. Według Christiana Falka szczególnie zainteresowała go możliwość przejęcia Bayernu Monachium, w którym aktualnie panuje mocno napięta atmosfera. Dziennikarz twierdzi, że strony jeszcze nie nawiązały kontaktu, co jest nieco sprzeczne ze wcześniejszymi informacjami portalu Corriere dello Sport.

Francuz bardzo chciał objąć klub w kraju, którego zna język. Tutaj właśnie pojawia się problem, ale aspiracje szkoleniowca są jasne i marzy on o pracy w drużynie z wielkimi gwiazdami. Być może popularny Zizou ostatecznie zdecyduje się na zgłoszenie swojej kandydatury Bayernowi.