fot. Mika Volkmann / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso zastąpi Ancelottiego w 2025 roku?

Xabi Alonso poprowadził w tym sezonie Bayer Leverkusen do wielkiego sukcesu, jakim niewątpliwie jest mistrzostwo Niemiec. To Aptekarzom udało się sensacyjnie przełamać wieloletnią dominację Bayernu Monachium, nie przegrywając w Bundeslidze choćby jednego spotkania. Alonso ma przed sobą jeszcze finał Pucharu Niemiec, gdzie zmierzy się z FC Kaiserslautern. Wiele wskazuje na to, że Bayer zakończy fantastyczny sezon z dubletem na krajowym podwórku.

Tak świetna dyspozycja całej drużyny sprawiła, że Alonso trafił na radary największych klubów w Europie. Kilka miesięcy temu intensywnie zabiegali o niego Liverpool oraz Bayern Monachium. Po dłuższych negocjacjach Hiszpan zdecydował jednak, że na tak ważny krok przyjdzie jeszcze czas, więc w przyszłym sezonie dalej będzie prowadził Bayer Leverkusen. W przyszłości chciałby natomiast pracować w nawet trzech swoich byłych klubach – Bayernie, Liverpoolu i Realu.

Władze świeżo upieczonego mistrza Niemiec zdają sobie jednak sprawę z tego, że współpraca z Alonso nie będzie już trwała zbyt długo. Spodziewają się, że do hitowej przeprowadzki z udziałem utalentowanego szkoleniowca dojdzie w 2025 roku. Miałby on wówczas objąć Real Madryt, gdzie pracował już z drużynami młodzieżowymi zaraz po zakończeniu piłkarskiej kariery.

🚨 BREAKING: Bayer Leverkusen believe Xabi Alonso is joining Real Madrid in 2025. @Rodra10_97 pic.twitter.com/zQfCsmr0OU — Madrid Zone (@theMadridZone) May 23, 2024

Na Santiago Bernabeu uważa się, że Alonso to wymarzony kandydat, aby przejąć pałeczkę po Carlo Ancelottim. W Realu Madryt konsekwentnie przeprowadzany jest proces wymiany pokoleniowej. Hiszpan miałby stanąć na czele nowego zespołu, pełnego młodych i ambitnych zawodników.