Środkowy pomocnik – na tej pozycji pod wodzą Kompany’ego będzie grać Kimmich

Bayern Monachium do nowego sezonu przystąpi nieco odmieniony. W związku z fatalną poprzednią kampanią władze klubu postanowiły zmienić trenera. Obowiązki, które do tej pory pełnił Thomas Tuchel, przejął Vincent Kompany. Ponadto w drużynie zobaczymy kilka nowych twarzy, bowiem na Aliianz Arenę trafili m.in. Joao Palhinha, Hiroki Ito czy Michael Olise. Belgijski szkoleniowiec do swojej dyspozycji będzie mięć również zawodników, którzy przez lata stanowili o sile Bawarczyków. Jednym z nich jest m.in. Joshua Kimmich.

Reprezentant Niemiec może grać na dwóch pozycjach. Choć ostatnio regularnie występuje w środku pola, to w przeszłości mogliśmy go obserwować jako prawego obrońcę. Przyjście nowego trenera sprawiło, że zaczęto się zastanawiać nad tym, gdzie Belg ustawi jedną z gwiazd. Sam piłkarz w rozmowie ze Sky Sport Deutschland zabrał głos ws. pozycji, na której będzie grał w nadchodzącym sezonie.

– Do tej pory grałem i trenowałem w środku pola jako pomocnik. Uważam, że taki jest plan na początek. Kompany wie, ja wiem, generalnie wszyscy wiedzą, że mogę występować na obu pozycjach. To, gdzie będę grać zależy od trenera – powiedział Kimmich cytowany przez Floriana Plettenberga.

Bayern Monachium pierwszy oficjalny mecz pod wodzą Kompany’ego rozegra w piątek (16 sierpnia). Rywalem bawarskiego zespołu w 1/32 finału Pucharu Niemiec będzie trzecioligowe Ulm. W Bundeslidze rozpoczną sezon od meczu z VfL Wolfsburg tydzień później.