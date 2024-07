Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Edin Terzić

Watzke o odejściu Terzicia z Borussii Dortmund

Borussia Dortmund ma za sobą dość przyzwoity sezon. Co prawda, drużyna z Signal Iduna Park zajęła dopiero 5. lokatę w rozgrywkach Bundesligi, ale udało im się awansować do finału Ligi Mistrzów. Ostatecznie BVB nie sięgnęło po triumf, przegrywając z Realem Madryt (0:2). Krótko po ostatnim meczu sezonu pojawiła się zaskakująca informacja. Otóż współpracę z klubem postanowił zakończyć dotychczasowy trener – Edin Terzić.

Ostatnio Hans-Joachim Watzke udzielił wywiadu portalowi „Bild”, w którym odsłonił kulisy odejścia 41-latka z Borussii Dortmund. Prezes klubu dał też do zrozumienia Edinowi Terziciowi, że w przyszłości może wrócić na Signal Iduna Park.

– W porze lunchu Edin zadzwonił i powiedział mi, że chce odejść. Powiedziałem mu, że powinien porozmawiać z Larsem Rickenem i upewnić się, czy naprawdę tego chce, czy też opiera się na obecnych odczuciach. Lars spotkał się z nim wieczorem i poinformował mnie później, że decyzja jest nieodwołalna – powiedział Hans-Joachim Watzke, cytowany przez serwis „borussia.com.pl”.

– Moim zdaniem wyniki były znacznie lepsze, niż wynika to ze statystyk. W pierwszym roku Edin zdobył puchar, w drugim zabrakło mu zaledwie milimetrów do mistrzostwa, a w trzecim dotarł do finału Ligi Mistrzów – kontynuował.

– Wiele osób przyjęło narrację, że piąte miejsce było powodem rezygnacji Edina. W drużynie był natomiast jeden, dwóch zawodników, którzy się z nim nie zgadzali. Być może Edin uznał, że jeśli opuści Borussię Dortmund jako bohater, wciąż może pojawić się druga szansa, jak w przypadku Juppa Heynckesa czy Ottmara Hitzfelda w Bayernie Monachium, kiedy nadejdzie odpowiedni czas – dodał prezes Borussii Dortmund.

Sprawdź także: Borussia Dortmund dobije targu z Manchesterem City? Na celowniku obrońca