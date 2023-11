W piątkowy wieczór Bayern Monachium pokonał na wyjeździe FC Koeln po trafieniu Harry’ego Kane’a. Przez całe spotkanie Thomas Tuchel nie dokonał ani jednej zmiany personalnej. Przyznał, że po ostatnim gwizdku przeprosił za to graczy przebywających na ławce rezerwowych.

IMAGO / Chai v.d. Laage Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern Monachium, nie bez kłopotów, pokonał w piątek FC Koeln. Tym samym wywarł presję na Bayerze Leverkusen

Thomas Tuchel przez cały mecz nie dokonał ani jednej zmiany taktycznej

Trener przyznał, że po ostatnim gwizdku przeprosił swoich rezerwowych graczy

“Zastanawiałem się, jak mógłbym wprowadzić Muellera na boisko”

Bayern Monachium już w piątek wrócił do gry po przerwie reprezentacyjnej. Bawarczycy nie mieli łatwo, ale pokonali na wyjeździe FC Koeln (1:0) po kolejnym trafieniu Harry’ego Kane’a. Po ostatnim gwizdku media skupiły się jednak głównie na czymś innym. Mianowicie na tym, że Thomas Tuchel przez cały mecz nie dokonał ani jednej korekty personalnej. Niemieckie portale szybko wyliczyły, kiedy ostatnio miał miejsce taki precedens. Po raz ostatni Die Roten skończyli mecz w takim samym składzie, w jakim go zaczęli, niemal 13 lat temu. Miało to miejsce 11 grudnia 2010 roku, gdy Louis van Gaal postanowił nikogo nie zmieniać podczas starcia z St. Pauli.

– Nie chciałem zaburzyć rytmu i naszej dominacji. To się normalnie nie zdarza, więc po spotkaniu przeprosiłem chłopaków na ławce. Powinni zachować ducha, którego dziś pokazali, a nie zwracać się przeciwko mnie – powiedział po meczu Thomas Tuchel. Taka decyzja najmocniej wpłynęła na Thomasa Muellera oraz Alphonso Daviesa, którzy z pewnością liczyli na wejście na boisko. – Cały czas zastanawiałem się, jak mógłbym wprowadzić Thomasa do gry… – dodał szkoleniowiec. To musiało być bolesne dla niemieckiego pomocnika, zwłaszcza, że jego miejsce na boisku zajął Eric Maxim Choupo-Moting.

Mueller wystąpił w tym sezonie w 14 meczach na wszystkich frontach. Zanotował w nich dwie bramki i pięć asyst.

