PressFocus Na zdjęciu: Josip Stanisić

Josip Stanisić uważa, że największą winę za zwolnienie Juliana Nagelsmanna ponoszą piłkarze

To właśnie Niemiec dał pierwszą, prawdziwą szansę na wykazanie się Chorwatowi

Zawodnik zdradził, że zawsze miał dobre relacje z trenerem

My, jako drużyna, jesteśmy za to odpowiedzialni

Raptem kilka dni temu Bayern Monachium pożegnał się ze swoim dotychczasowym trenerem – Julianem Nagelsmannem. Wciąż nie milkną jednak echa tej sprawy. Swoją opinię na temat zwolnienie szkoleniowca wyraził również Josip Stanisić, obrońca Bayernu i reprezentacji Chorwacji.

Przykro mi, ponieważ jako zespół jesteśmy również za to zwolnienie odpowiedzialni – ocenił Stanisić. Dodał również: Jest mi przykro, bo to właśnie Nagelsmann dał mi prawdziwą szansę gry. Zawsze miałem z nim dobre relacje. Nie mogę powiedzieć o nim nic złego. Po tej decyzji napisałem do niego, kilka wiadomości, to nic spektakularnego. Życzę mu wszystkiego dobrego w przyszłości.

Na koniec Stanisić ocenił także swój mecz w reprezentacji przeciwko Turcji, w którym Chorwacja zwyciężyła 2:0. Jestem zadowolony ze swojego występu. Jest kilka rzeczy, które mogę i chcę poprawić. Czasami potrafię być trochę bardziej egoistyczny. Muszę nad tym popracować dodał.

Czytaj więcej: Nagelsmann stracił szatnię po zwycięstwie z PSG? Uległ gwieździe