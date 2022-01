fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Borussia Dortmund w jedynym piątkowym meczu 19. kolejki Bundesligi zmierzy się z Freibuirgiem. Znamy składu obu ekip na to starcie.

Borussia Dortmund powalczy dzisiaj o trzynasty triumf w lidze niemieckiej w trakcie trwającego sezonu

Ekipa Marco Rose chce zmniejszych stratę punktową do prowadzącego Bayernu Monachium

Pierwszy gwizdek sędziego w tym starciu zabrzmi o godzinie 20:30

Hit Bundesligi: BVB vs Freiburg

Borussia Dortmund przystąpi do potyczki, chcąc odnieść drugie zwycięstwo 2022 roku i trzynaste w tej kampanii. Podopieczni Marco Rose przed tygodniem wygrali przekonująco z Eintrachtem Frankfurt (5:2), co z pewnością może dodać wiatru żagle dortmundczykom.

Nieco mniej szczęścia mieli z kolei zawodnicy Freiburga, którzy tylko zremisowali z Arminią Bielefeld (2:2). Mimo że prowadzili 2:0, to nie zdołali utrzymać korzystnego wyniku do końca. Nie zmienia to jednak faktu, że ekipa Christiana Streicha jest w tym sezonie jedną z największych rewelacji w Bundeslidze.

Bundesliga: Borussia Dortmund – Freiburg: składy na mecz

Borussia: Kobel – Meunier, Can, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

Freiburg: Uphoff – Kubler, Lienhart, Gulde, Gunter, Haberer, Hofler, Sallai, Jeong, Grifo, Holer.

