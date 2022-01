Borussia Dortmund – SC Freiburg: typy, kursy, zapowiedź (14.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze BVB

Rywalizacja Borussii Dortmund z SC Freiburg rozpocznie zmagania w ramach 19. kolejki Bundesligi. Obu ekipom zdarzają się lepsze i gorsze momenty w tym sezonie. Niemniej ciągle trzymają poziom czołówki, dlatego o braku emocji nie ma nawet mowy. Sprawdź nasz typ, sytuację kadrową, kursy bukmacherskie czy przewidywane składy na ten pojedynek.

Borussia Dortmund – SC Freiburg, typy i przewidywania

Ten mecz rozpocznie 19. serię gier w Bundeslidze. Wydaje się, że będzie to elektryzujące starcie. Obie drużyny słyną z bramkostrzelności, a w ligowej klasyfikacji różni ich niewiele. Spodziewamy się gradu goli, dlatego stawiamy na trafienia z obu stron i przynajmniej trzy bramki do ostatniego gwizdka sędziego.

Borussia Dortmund – SC Freiburg, sytuacja kadrowa

Marco Rose nie będzie mógł w tym starciu skorzystać jedynie z Morey’a. Z kolei Reyna, Akanji i Zagadou wrócili pełni sił po Covid. W ekipie gości również panuje entuzjazm, ponieważ wszyscy zarażeni wcześniej gracze, na początku tygodnia rozpoczęli treningi z resztą zespołu.

Borussia Dortmund – SC Freiburg, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund dzielnie utrzymuje tempa Bayernowi, choć momentami zalicza wpadki, które kosztują utratę cennych punktów. Tak było chociażby w meczu z Herthą Berlin (2:3). W międzyczasie ekipa Marco Rose pokonała beniaminka z Fuerth (3:0) i Eintracht (3:2).

Z kolei Freiburg miał gorszy okres na początku zimy, lecz teraz wszystko powoli wraca do normy. Biało-czarni celują w grę na arenie międzynarodowej od przyszłej jesieni, stąd mają ambicje utrzymać czwartą lokatę w tabeli. Do tego zjawią się w Dortmundzie po trzech meczach bez porażki, dwukrotnie remisując z Unionem (0:0) oraz Arminią (2:2), a także ogrywając Bayer Leverkusen (2:1).

Borussia Dortmund – SC Freiburg, historia

Co ciekawe, Borussia Dortmund przegrała poprzednie dwa starcia z Freiburgiem po wyniku (1:2). Były to jednak mecze na terenie Biało-czarnych, którzy ostatni raz pokonali BVB na Signal Indua Park ponad dwie dekady temu.

Borussia Dortmund – SC Freiburg, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem bukmacherów do zwycięstwa w piątkowy wieczór. Kurs na zwycięstwo Borussi wynosi ok. 1.50 co oznacza 66 procent na realizację takiego scenariusza. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to wykorzystaj kod promocyjny STS.

Borussia Dortmund – SC Freiburg, przewidywane składy

BVB: Kobel – Schulz, Zagadou, Hummels, Meunier – Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Brandt – Haaland

Freiburg: Uphoff – Kubler, Lienhart, Gulde, Gunter – Hofler, Eggstein, Grifo, Holer, Schade – Demirovic

Borussia Dortmund – SC Freiburg, transmisja meczu

Od sezonu 2021/22 wszystkie rywalizacje Bundesligi transmitowane są przez internetową platformę Viaplay. Mecze ligi niemieckiej można też oglądać za darmo na stronie i w aplikacji STS zakłady bukmacherskie. Aby mieć dostęp do transmisji należy postawić dowolny zakład w ciągu 24 godzin przed meczem, który chcemy obejrzeć.

