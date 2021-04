Samobój dał Stuttgartowi komplet

Stuttgart pokonał Werder Brema 1:0 (0:0) w meczu 27. kolejki Bundesligi. Gospodarze objęli prowadzenie dzięki bramce samobójczej Augustinssona. Dzięki kompletowi punktów awansowali na siódmą pozycję w tabeli ligi niemieckiej.

Żadna z drużyn nie potrafiła uzyskać jednoznacznej przewagi w pierwszej połowie. Zarówno Stuttgart jak i Werder Brema próbowały zagrażać bramce rywala, ale stworzyli zbyt mało okazji, aby którakolwiek z nich mogła zakończyć się golem. Przez 45 minut został oddany tylko jeden celny strzał, dlatego do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

W drugiej połowie zdecydowanie lepiej radzili sobie zawodnicy Stuttgartu. W 58. minucie dobrą sytuację miał Mateo Klimowicz, ale jego strzał obronił Jiri Pavlenka. Zmasowane ataki musiały jednak w końcu przynieść oczekiwany skutek. W 81. minucie jeden z piłkarzy gospodarzy zdecydował się na dośrodkowanie w pole karne. Niefortunną interwencją popisał się Ludwig Augustinsson, który wpakował piłkę do własnej bramki. Był to jedyny gol w tej rywalizacji, dlatego końcowy wynik to 1:0.

Stuttgart dzięki kompletowi punktów awansował o trzy miejsce w tabeli i obecnie plasuje się na siódmej lokacie. W następnej kolejce Bundesligi niedzielni gospodarze zmierzą się z Borussią Dortmund, a Werder Brema podejmie RB Lipsk.