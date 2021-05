Trafił! Lewandowski wyrównał rekord

Napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski w sobotnim meczu z Augsburgiem wyrównał rekord legendarnego snajpera bawarskiego klubu Gerda Muellera. Reprezentant Polski w 27. minucie wykorzystał rzut karny, zdobywając bramkę nr 40 w obecnym sezonie Bundesligi. W drugiej połowie mógł swoje osiągnięcie poprawić, ale nie wykorzystał kilku świetnych okazji.

Zimna krew Lewandowskiego

Robert Lewandowski przed rozpoczęciem sobotniego spotkania 33. kolejki Bundesligi miał na swoim koncie 39 goli. Rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/72 był więc na wyciągnięcie ręki.

Bawarczycy do wyjazdowego meczu z Freiburgiem przystępowali w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. Freiburg chciał jednak pokrzyżować plany zarówno drużynie Bayernu, jak i Robertowi Lewandowskiemu. Polak pierwszą okazję do zdobycia gola miał w 20. minucie, ale wówczas spudłował uderzając sprzed pola karnego.

Kilka minut później dostał kolejną szansę, tym razem z rzutu karnego, który został podyktowany za faul na Thomasie Muellerze. Lewandowski przyzwyczaił nas do tego, że z rzutów karnych pudłuje bardzo rzadko i potwierdził to również w sobotę. Polski napastnik spokojnym strzałem umieścił piłkę w bramce rywali, wyrównując tym samym niesamowite osiągnięcie Gerda Muellera.

Zrobił to! 🔥 Polak wyrównał rekord Gerda Müllera! 40 goli w jednym sezonie Bundesligi! 🤯 Wielkie brawa! pic.twitter.com/UW2foHx4Mx — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 15, 2021

Zmarnowana szansa w drugiej połowie

W drugiej połowie Robert Lewandowski miał doskonałe okazje do zdobycia historycznego 41. gola w sezonie, ale żadnej z nich nie wykorzystał. Polak do siatki przede wszystkim powinien trafić w 78. minucie, ale fatalnie skiksował stojąc tuż przed bramką. W dwóch innych sytuacji reprezentanta Polski powstrzymał świetnie interweniujący bramkarz Freiburga Mark Flekken. Sobotnie spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 2:2.

Lewandowski kolejną okazję do pobicia rekordu Gerda Muellera będzie miał już za tydzień, kiedy w meczu ostatniej kolejki sezonu 2020/21 Bayern Monachium zmierzy się u siebie z Augsburgiem.

Bundesliga. Najskuteczniejsi zawodnicy w pojedynczym sezonie