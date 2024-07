ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Bundesliga

Bundesliga wraca do Eleven

Już wkrótce zakończy się Euro 2024. Faza pucharowa turnieju w Niemczech zmierza ku końcowi, a do zakończenia mistrzostw pozostało już tylko siedem spotkań. Właściwie zaraz po finale tej imprezy rozpocznie się sezon ligowy w wielu ligach w Europie. Do gry wróci m.in. PKO Ekstraklasa, a mocniejsze ligi będą dołączać systematycznie.

Jednymi z najbardziej emocjonujących rozgrywek w najbliższych latach będzie z pewnością Bundesliga. To właśnie rozpoczęcie pracy jako asystent Nuriego Sahina przez Łukasza Piszczka powoduje, że wielu kibiców będzie z zaciekawieniem zaglądać do niemieckiej ligi. Teraz jednak będzie to czynić u nowego nadawcy.

📢🇩🇪 BUNDESLIGA WRACA DO ELEVEN!



Pozyskaliśmy wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi i 2. Bundesligi od sezonu 2025/26 do końca 2028/29 i niewyłączną licencję na rundę wiosenną 2024/25.



Już od stycznia 2025 znów będziemy pokazywać mecze ligi niemieckiej! ❤️#BundesTAK pic.twitter.com/jDitnMt7K4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) July 5, 2024

Jak poinformował w swoich mediach społecznościowych kanał “Eleven Sports”, Bundesliga wróci po kilku latach nieobecności do tej stacji. Stacja z grupy medialnej Zygmunta Solorza pozyskała wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi i 2. Bundesligi od sezonu 2025/26 do końca 2028/29 i niewyłączną licencję na rundę wiosenną 2024/25. Oznacza to, że pierwsze mecze tej ligi na antenach “Eleven” zobaczymy dopiero w styczniu, rundę jesienną pokazywać będzie bowiem wyłącznie obecny operator praw, czyli “Viaplay”.

