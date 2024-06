Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Wielkie wyzwanie Piszczka, dołączył do sztabu Borussii

Borussia Dortmund za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych wystosowała oficjalny komunikat informujący o zmianach w sztabie szkoleniowym niemieckiego zespołu. Nowy trener drużyny BVB Nuri Sahin będzie współpracował z trzema asystentami – Łukaszem Piszczkiem, Joao Tralhao oraz Ertugrulem Arslanem. Tym samym podziękowano dotychczasowym współpracownikom – Svenowi Benderowi i Sebastianowi Geppertowi.

ℹ️ Der BVB stellt seinen Trainerstab für die Saison 2024/25 neu auf: Chefcoach Nuri Sahin wird zur neuen Spielzeit von den Co-Trainern Joao Tralhao, Ertugrul Arslan und Lukasz Piszczek unterstützt.



— Borussia Dortmund (@BVB) June 27, 2024

Dla Łukasza Piszczka to wielki powrót na Signal Iduna Park, choć teraz będzie pełnił zupełnie inną rolę. Przypomnijmy, że były reprezentant Polski w latach 2010-2021 był piłkarzem Borussii Dortmund i śmiało można go nazwać legendą tego klubu. 39-latek ostatnio pełnił funkcję grającego trenera rodzimego LKS-u Goczałkowice-Zdrój, a teraz definitywnie zawiesi buty na kołku, żeby dołączyć do sztabu szkoleniowego finalisty minionej edycji Ligi Mistrzów.

Łukasz Piszczek z przytupem rozpoczyna zatem trenerską przygodę i zobaczymy, czy w nowej roli dorówna swoim piłkarskim osiągnięciom. Przypomnijmy, że Nuri Sahin na stanowisku szkoleniowca ekipy BVB zastąpił Edina Terzicia. 35-letni Turek wcześniej opiekował się Antalyasporem, z którym osiągał bardzo dobre wyniki, przez co został dostrzeżony przez swój były klub – Borussię Dortmund.