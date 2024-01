IMAGO / Pius Koller Na zdjęciu: Alphonso Davies

Alphonso Davies jest łączony z Realem Madryt

Defensor nie podpisał nadal nowej umowy z Bayernem

Jego umowa wygasa latem 2025 roku

Real sprzeda Ferlanda Mendy’ego

Zdaniem portalu 90min działacze Bayernu Monachium poważnie obawiają się utraty lewego defensora. Co prawda umowa Alphonso Daviesa wygasa latem 2025 roku, ale bardzo możliwe, że strony nie dojdą do porozumienia w sprawie nowej umowy. Wówczas, aby cokolwiek na nim zarobić, Bayern musiałby go sprzedać. Na to czeka właśnie Real Madryt.

Na lewej obronie w zespole Królewskich występować mogą Ferland Mendy i Gran Garcia. Zdaniem hiszpańskich mediów ten pierwszy może po sezonie opuścić Bernabeu, by zwolnić miejsce właśnie dla Alphonso Daviesa.

23-latek może mieć nie lada ból głowy. Z jednej strony Bayern gwarantuje mu stabilizację i – prawdopodobnie – nieco lepsze warunki finansowe. Real to jednak wielka marka i nowe wyzwanie.

Media donoszą, że Królewscy myślą też o wzmocnieniu prawej strony defensywy, gdzie obecnie grywa głównie Dani Carvajal.

