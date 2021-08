RB Lipsk rozbił Stuttgart aż 4:0 (1:0) w pierwszym meczu 2. kolejki Bundesligi. Warto podkreślić dobrą postawę Dominika Szoboszlaia. Węgier po raz pierwszy znalazł się w wyjściowej jedenastce Lipska i zdobył dublet.

RB Lipsk już od początku rywalizacji prezentował się dosyć dobrze i był przeważającą drużyną. Już kilka chwil po rozpoczęciu gry szczęścia próbował Andre Silva, ale strzał Portugalczyka był niecelny. W 11. minucie próbowali odpowiedzieć goście, ale Peter Gulacsi dobrze powstrzymał Hamadiego Al Ghaddiouiego. Pierwszego gola obejrzeliśmy w 38. minucie. Wtedy to Dominik Szoboszlai pokonał golkipera Stuttgartu mocnym uderzeniem w stronę dalszego słupka i dał Bykom prowadzenie.

Druga połowa rozpoczęła się dla gospodarzy w wymarzony sposób. Już w 46. minucie piłkę do siatki wpakował Emil Forsberg. Na kolejne podwyższenie prowadzenia nie trzeba było długo czekać. W 52. minucie strzał z rzutu wolnego oddał Szoboszlai. Uderzenie zaskoczyło golkipera, a Węgier zdobył dublet.

Wynik rywalizacji został ustalony w 65. minucie. Wtedy to arbiter po analizie VAR postanowił wskazać na rzut karny. Do piłki podszedł Andre Silva. Portugalczyk nie pomylił się z jedenastu metrów i zdobył swoją premierową bramkę dla Lipska. Końcowy rezultat to aż 4:0, Byki dominowały w rywalizacji, a Stuttgart nie miał prawie nic do powiedzenia.

W następnej kolejce Byki zmierzą się z Wolfsburgiem, a Stuttgart podejmie Freiburg.