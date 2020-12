RB Lipsk potwierdził transfer utalentowanego Węgra

Dominik Szoboszlai od stycznia będzie nowym zawodnikiem RB Lipsk! Klub niemieckiej Bundesligi oficjalnie poinformował w czwartek o podpisaniu kontraktu z utalentowanym Węgrem. Do zespołu z Lipska przenosi się na zasadzie definitywnego transferu z Red Bull Salzburg.

20-latek podpisał z RB Lipsk umowę do czerwca 2025 roku. Według nieoficjalnych informacji kwota transferu opiewa na 20 milionów euro.

Mający na swoim koncie dwanaście występów i trzy gole w reprezentacji Węgier Szoboszlai nie ukrywa zadowolenia z przenosin do niemieckiego zespołu. Podkreśla przede wszystkim możliwość współpracy z trenerem Julianem Nagelsmannem.

– Bardzo się cieszę, że mój transfer do RB Lipsk doszedł do skutku. Klub bardzo się rozwinął, jest jednym z najlepszych zespołów w Bundeslidze, a także robi furorę w Lidze Mistrzów. Przenosiny do Lipska są idealne dla mojego rozwoju, ponieważ będę miał okazję współpracować z topowym trenerem i grać dla niezwykle ambitnego zespołu. Będę miał tutaj szansę się doskonalić i oczywiście chcę pomóc klubowi w osiągnięciu takiego samego sukcesu w 2021 roku – powiedział pomocnik, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Niemcy wygrali wyścig po Węgra

RB Lipsk rywalizację o pozyskanie Węgra wygrał z kilkoma czołowymi europejskimi klubami. W ostatnim czasie Szoboszlai był łączony między innymi z Arsenalem, Bayernem Monachium czy Milanem.

– Dzięki pozyskaniu Dominika Szoboszlaia wzmacniamy kadrę naszego zespołu. Letnie transfery oraz awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów przyniosły nam dodatkowy dochód, który pozwolił na zrealizowanie takiego transferu nawet w tych trudnych finansowo czasach. Ważne było dla nas, aby ten dodatkowy dochód zainwestować bezpośrednio z powrotem w zespół. Z Dominikiem Szoboszlaiem kadra naszego zespołu jest szersza i zyskuje dodatkową jakość – powiedział dyrektor generalny klubu Oliver Mintzlaff.

– Cieszymy się, że mogliśmy pozyskać Dominika Szoboszlaia i że wzmocni nas już od stycznia. Rozmowy z Dominikiem oraz jego doradcą były bardzo dobre od samego początku. Jesteśmy oczywiście dumni, że wybrał RB Lipsk, ponieważ miał również kilka ofert z czołowych europejskich klubów. To mówi o naszej drodze i naszych ambicjach. Dominik ma niezwykły potencjał i może zagrać na każdej pozycji w środku pola – powiedział dyrektor sportowy Markus Kroesche.