Były reprezentant Niemiec, Jens Lehmann, został oskarżony o rasizm po tym, jak opublikowano wiadomość, w której sugerował, że Dennis Aogo otrzymał pracę eksperta telewizyjnego przez swój kolor skóry.

Lehmann pod gradobiciem krytyki

Dennis Aogo jest ekspertem Sky Germany odkąd zawiesił buty na kołku. Był też w studiu w trakcie spotkania Manchesteru City z Paris Saint-Germain. Były lewy obrońca HSV Hamburg i Schalke ujawnił, że po spotkaniu otrzymał obraźliwą wiadomość od Jensa Lehmanna. Była ona przeznaczona dla kogoś innego i dotyczyła ona koloru skóry Aogo.

“Czy Dennis jest faktycznie twoim czarnym gościem?” – możemy przeczytać na zrzucie ekranu opublikowanym na profilu instagramowym 12-krotnego reprezentanta Niemiec. Aogo opatrzył go podpisem: “Wow, mówisz serio? Ta wiadomość nie miała chyba trafić do mnie”.

Hertha Berlin nie czekała długo. Klub ze stolicy ogłosił, że Lehmann nie będzie już członkiem rady nadzorczej.

– Takie stwierdzenia w żaden sposób nie odpowiadają wartościom, jakie Hertha BSC sobą reprezentuje i które aktywnie propaguje. Klub dystansuje się od wszelkich form rasizmu – powiedział prezes Herthy, Werner Gegenbauer.

Niemiec przeprosił: to było niefortunne

Jens Lehmann błyskawicznie udzielił wywiadu BILD-owi.

– Rozmawiałem już z Dennisem przez telefon i poprosiłem go, aby mi wybaczył, jeżeli moje oświadczeni zostało odebrane jako brak szacunku. To wcale nie było tak pomyślane, miało mieć pozytywny wydźwięk. Jako ekspert Sky jest bardzo kompetentny i ma silny wizerunek. To chciałem powiedzieć, ale wyszło to bardzo niefortunnie. Odkąd wiadomość na WhatsApp opuściła mój telefon, wziąłem za to odpowiedzialność. To była prywatna wiadomość – powiedział były reprezentant Niemiec.

Nie wiadomo jeszcze, czym będzie zajmował się 51-latek.W trakcie swojej kariery Lehmann został, między innymi, mistrzem Włoch, Niemiec i Anglii. Z Schalke sięgnął też po Puchar UEFA.