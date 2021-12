Oliver Khan nie chce, aby Lewandowski odchodził

Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Po wynikach Złotej Piłki media zaczęły snuć domysły odnośnie przyszłości Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Pojawiły się nawet głosy twierdzące, że Polak latem spróbuje zmienić klub. Oliver Khan jest jednak innego zdania i wierzy w pozostanie 33-latka na dłużej w Bawarii.

Pojawiły się głosy, z których wynika, że Robert Lewandowski rozważa odejście z Bayernu Monachium

Na temat tych plotek wypowiedział się Oliver Khan

Legenda Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec wierzy w pozostanie Polaka na dłużej w klubie

Co z przyszłością Lewandowskiego w Monachium?

Robert Lewandowski nie przestaje zachwycać na niemieckich boiskach. Nie tak dawno pobił przecież rekord Gerda Muellera w ilości zdobytych goli w jednym sezonie. Co więcej, dzięki dubletowi w Der Klassiker wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji strzelonych bramek na wyjazdach.

Pomimo, że w 2020 r. wygrał Ligę Mistrzów z Bayernem i w dodatku regularnie zaskakuje zabójczą skutecznością, do tej pory nie otrzymał Złotej Piłki. Najpierw France Football zawiesiło galę rozdania nagród przez wybuch pandemii koranowirusa, natomiast pod koniec listopada laureatem za 2021 r. został Lionel Messi.

Po tegorocznych wynikach wielu dziennikarzy stwierdziło, że Polak miałby większe szanse na prestiżową nagrodę w innym klubie. Wkrótce media obiegły wieści, w których Lewandowski łączony był z Man City czy Realem Madryt. Na ten moment umowa 33-latka ważna jest do 2023 r. Pini Zahavi nie tak dawno zapowiadał, że zamierza zasiąść z włodarzami Bawarczyków do rozmów nad przedłużeniem kontraktu. Teraz nic do końca nie jest pewne, ponieważ coraz więcej głosów wskazuje na koniec przygody Roberta Lewandowskiego w Bawarii.

Oliver Khan komentuje plotki o odejściu Polaka

Oliver Khan, pełniący rolę prezesa Bayernu Monachium porozmawiał po Der Klassiker z jednym z dziennikarzy Bilda. Legendarny bramkarz zdradził, że chciałby, aby Lewandowski pozostał w klubie na dłużej. Co więcej, wygłosił również opinię na temat wyników Złotej Piłki i plotek łączących Erlinga Haalanda z przeprowadzką do Monachium.

– W tej chwili mamy najlepszego napastnika na świecie, czyli Lewandowskiego. Byłoby wspaniale, gdyby Robert został z nami po 2021 roku. To dobra opcja – zaczął Khan.

– Wszyscy jesteśmy w szoku, że Lewandowski nie zdobył Złotej Piłki. W zeszłym sezonie strzelił 41 goli. Co jeszcze może zrobić napastnik, żeby wygrać tę nagrodę? – dodał.

– Nie chcę mówić o Erlingu Haalandzie. Mam w zwyczaju, że nie rozmawiam publicznie o piłkarzach innych klubów – zakończył Niemiec.

Robert Lewandowski się nie zatrzymuje. Od początku sezonu 2020/21 zdobył już 27 goli w 21 spotkaniach. Na dodatek po pięciu kolejkach w Lidze Mistrzów uzbierał dziewięć trafień, a w środku tygodnia może wyrzucić FC Barcelonę z elitarnych rozgrywek.

