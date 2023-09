Raphael Guerreiro w ostatnich tygodniach zmagał się z kontuzją. W poniedziałek portugalski defensor wrócił do treningów z zespołem Bayernu Monachium - donosi portal "FCB".

IMAGO / Lackovic Na zdjęciu: Raphael Guerreiro

Raphael Guerreiro w letnim okienku transferowym wzmocnił Bayern Monachium

Portugalczyk jednak od razu po przeprowadzce doznał dość poważnej kontuzji

W poniedziałek po raz pierwszy lewy defensor pojawił się na treningu od czasu urazu

Raphael Guerreiro wraca do pracy z Bayernem Monachium

Raphael Guerreiro w letnim okienku transferu zamienił Borussię Dortmund na Bayern Monachium. Portugalski lewy defensor krótko po przeprowadzce do nowego klubu nabawił się dość poważnej kontuzji rozerwania pęczka mięśniowego. 29-latek musiał przez kilka tygodni pauzować.

Portal “FCB” donosi, że Raphael Guerreiro w poniedziałkowy poranek zawitał do centrum treningowego Bayernu Monachium. Reprezentant Portugalii nie przyszedł na badania lekarskie, a na trening z zespołem. Powrót do zdrowia 29-letniego defensora to dobra wiadomość dla Thomasa Tuchela.

W poniedziałkowym treningu wziął udział również Kingsley Coman. Francuski skrzydłowy w ostatnich dniach zmagał się drobnym urazem, którego doznał podczas przerwy reprezentacyjnej. Wicemistrz świata z tego powodu przegapił ostatni hitowy mecz ligowy z Bayerem Leverkusen.

