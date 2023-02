Nie wiadomo, czy Mats Hummels przedłuży umowę z Borussią Dortmund. Obecne porozumienie pomiędzy stronami wygasa już 30 czerwca 2023 roku. Mówi się o transferze stopera do innego kraju.

Kontrakt Matsa Hummelsa z BVB kończy się po tym sezonie

Borussia Dortmund może zaoferować stoperowi nową umowę

W grę jednak wchodzą znacznie niższe warunki finansowe

Hummels spróbuje swoich sił poza ojczyzną?

Mats Hummels całą dotychczasową karierę spędził w Niemczech. Środkowy obrońca przywdziewał koszulkę Bayernu Monachium oraz Borussii Dortmund. Niewykluczone, że 34-latek po zakończeniu aktualnej kampanii rozstanie się z BVB i wyjedzie do innego kraju – podają niemieckie media.

Kontrakt doświadczonego stopera z Borussią Dortmund wygasa już 30 czerwca 2023 roku i wiele wskazuje na to, że umowa nie zostanie przedłużona. Według dziennikarzy “Sport1”, 76-krotny reprezentant Niemiec zastanawia się nad przyszłością. Władze BVB co prawda mogą zaoferować Matsowi Hummelsowi nowy kontrakt, ale w grę wchodzą dużo niższe zarobki.

Wychowanek Bayernu Monachium niedawno był łączony z przeprowadzką do amerykańskiej Major League Soccer, lecz wydaje się, że jeśli środkowy obrońca opuści Signal Iduna Park, to przeniesie się do jednej z topowych lig Europy.

Mats Hummels podczas trwających rozgrywek wybiegał na boisko 25 razy. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 6,5 miliona euro,

