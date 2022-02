PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

Jeżeli Manuel Neuer wystąpi w najbliższym meczu Bayernu Monachium z RB Lipsk, a jego drużyna wygra, Niemiec wyrówna rekord legendarnego Oliviera Kahna. Dla golkipera Die Roten będzie to bowiem 309. zwycięstwo w Bundeslidze. Tylko dawny kolega po fachu może pochwalić się tak znaczną liczbą triumfów.

Manuel Neuer nie ustaje w ustanawianiu kolejnych rekordów

Już w sobotę jego Bayern Monachium zmierzy się z RB Lipsk

Jeśli Die Roten wyjdą z tego starcia zwycięsko, 35-letni golkiper wyrówna rekord Oliviera Kahna pod względem zwycięstw w Bundeslidze

Neuer w drodze po 309. triumf w niemieckiej ekstraklasie

Przed Manuelem Neuerem kolejny kamień milowy. Występ niemieckiego golkipera w nadchodzącym meczu Bayernu Monachium z RB Lipsk stał pod znakiem zapytania. 35-latek jeszcze w tym tygodniu nie trenował z resztą zespołu po przebytym koronawirusie. Wiele wskazuje jednak na to, że pierwszy kapitan wyprowadzi swoich zawodników na murawę.

Jeżeli do tego dojdzie, Niemiec stanie przed wielką szansą. Jeżeli pomoże swojemu zespołowi w sięgnięciu po zwycięstwo, może osiągnąć kolejny kamień milowy. Ewentualny triumf byłby dla Neuera 309. zwycięstwem w Bundesligi. Tyle samo ma na koncie rekordzista rozgrywek – Olivier Kahn. Bramkarz mógłby zatem wyrównać osiągnięcie swego legendarnego poprzednika.

Reprezentant Niemiec pierwsze 77 meczów w Bundeslidze wygrał jeszcze w barwach Schalke 04 Gelsenkirchen. W 2011 roku przeniósł się do Bayernu Monachium, a rok później sięgnął po setny triumf w ligowych rozgrywkach.

Jeżeli Neuerowi uda się wygrać z Bykami w sobotę, zdoła wyrównać rezultat Kahna, ale zrobi to znacznie szybciej. Będzie to bowiem dla 35-latka 458 mecz w lidze. Popularny “Oli” potrzebował do tego aż 557 spotkań.

Golkiper Bayernu w tym sezonie pobił już inny rekord Kahna. W czwartej kolejce Bundesligi zanotował 205. czyste konto. Obecnie Neuer może już pochwalić się 211 występami w lidze na zero “z tyłu”.

35-latek rozegrał w tym sezonie 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował jedenaście czystych kont.

