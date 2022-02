PressFocus Na zdjęciu: Corentin Tolisso

Niedawno do Olympique’u Lyon powrócił Tanguy Ndombele. Podczas jego prezentacji dyrektor techniczny klubu przyznał, że rozmawiał już z Corentinem Tolisso. Francuz, występujący w OL w latach 2012-2017, w lipcu będzie wolnym zawodnikiem.

Olympique Lyon w zimowym oknie transferowym doprowadził do powrotu Tanguya Ndombele – Francuz został wypożyczony z Tottenhamu

Podczas prezentacji pomocnika dyrektor techniczny OL przyznał, że klub pracuje też nad powrotem Corentina Tolisso

Umowa 27-latka z Bayernem Monachium wygasa w czerwcu

Tolisso również powróci do Lyonu? “Rozmawialiśmy z nim”

Olympique Lyon w ostatnim czasie stara się o powroty byłych gwiazd swojego klubu. Pod koniec zimowego okienka transferowego Les Gones udało się przekonać Tottenham do wypożyczenia Tanguya Ndombele. Francuz właśnie w barwach OL pokazał się na wielkiej scenie, co skłoniło Spurs do zapłacenia za niego 60 milionów euro w 2019 roku. Wiele mówi się również o tym, że na koniec kariery na Parc OL chciałby wrócić sam Karim Benzema. Wygląda na to, że to nie wszystkie – ewentualne – powroty, nad którymi pracuje klub.

Podczas prezentacji Ndombele, dyrektor techniczny klubu wyznał, że negocjują z jeszcze jednym byłym zawodnikiem.

– Rozmawialiśmy już z Corentinem Tolisso. Wygasające kontrakty mogą być dla nas okazją do odzyskania byłych graczy. Jeżeli istnieje taka możliwość, musimy ją wykorzystać – wyznał Vincent Ponsot.

27-latek już może negocjować z ewentualnym nowym pracodawcą. Jego kontrakt z Bayernem Monachium wygasa wraz z końcem czerwca.

Pomocnik trafił na Allianz Arenę właśnie z Lyonu. Latem 2017 roku Bawarczycy zapłacili za niego 41,5 miliona euro – był to wówczas klubowy rekord. Francuz z Die Roten sięgnął po trzynaście trofeów, a liczba ta wciąż może się przecież zwiększyć. Po tak bogatej przygodzie może chcieć wrócić do ojczyzny. Niemiecki Sport dodaje jednak, że sprowadzić go spróbuje też Real Madryt.

Tolisso w tym sezonie rozegrał 15 spotkań. Zanotował w nich trzy bramki i trzy asysty.

