fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bayern Monachium odniósł w sobotę spokojne zwycięstwo nad Hoffenheim w meczu 11. kolejki ligi niemieckiej. Po zakończeniu spotkania trener Bawarczyków ujawnił, co jest największym problemem tej ekipy.

Bayern Monachium nie zwalania tempa

Po starciu z Hoffenheim komentarz na temat gry swojego zespołu przedstawił Julian Nagelsmann

Bawarczycy są niepokonani od siedmiu spotkań, licząc wszystkie rozgrywki

Bayern z genem zwycięzcy

Bayern Monachium nie zaczął dobrze sezonu 2022/2023 w Bundeslidze, ale powoli wszystko wraca na właściwe tory. Aktualnie mistrzowie Niemiec mają na swoim koncie 22 punkty, tracąc tylko oczko do prowadzącego Unionu Berlin. Stołeczny team dzisiaj zagra jednak z Bochum. Tymczasem na temat sobotnie starcia opinią podzielił się Julian Nagelsmann.

– Jestem zadowolony z tego meczu. To nie była łatwa gra. To był kolejny krok w kierunku tego, co chcemy osiągnąć. Myślę, że moglibyśmy strzelić cztery lub pięć goli – mówił trener Bayernu cytowany przez Sport1.de.

– Co bym zmienił? Myślę, że pokazujemy dobrą grę, a jedynym problemem jest to, że nie wykorzystujemy swoich sytuacji. Zaczęliśmy bardziej analizować to, ale gracze są bardzo ambitni i chcą być lepsi – zaznaczył Nagelsmann.

Bayern może pochwalić się czterema zwycięstwami z rzędu. W tych spotkaniach Bawarczycy zdobyli 16 bramek, tracąc zaledwie dwie. Ogólnie ekipa z Monachium jest bez porażki od 30 września.

Tymczasem już w środę wieczorek ekipa z Allianz Arena zmierzy się na Camp Nou z FC Barceloną. Spotkanie odbędzie się w ramach piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

