dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Musiala może liczyć na niesamowitą pensję

Bayern Monachium nie zamierza pozwolić na odejście swojej gwiazdy. W ostatnim czasie Jamal Musiala miał być kuszony przez największe kluby Europy, a więc Real Madryt i Manchester City. Wzmożone zainteresowanie ze strony największych rywali sprawiło, że Bawarczycy zintensyfikowali rozmowy z reprezentantem Niemiec.

Musiala ma ważny kontrakt do końca sezonu 2025/26. Obecnie 21-latek może liczyć na wynagrodzenie wynoszące około 8-9 milionów euro za rok gry na Allianz Arena. Nowa umowa zakłada znaczną podwyżkę zarobków, o co zabiega sam piłkarz. Pomocnik ma podpisać porozumienie do 2029 lub 2030 roku, na którego mocy co sezon na jego konto trafi aż 25 milionów euro. Florian Plettenberg twierdzi, że ta kwota uwzględnienia wszystkie premie.

Plettenberg przekonuje, że w tej chwili Musiala nie rozmawia ani z Realem, ani z City, i w pełni koncentruje się na występach dla Bayernu. W tym sezonie rozegrał już osiem spotkań, w których strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty. Jego łączny dorobek w koszulce monachijczyków to 171 meczów.

