dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Markus Babbel poruszony sytuacją Leona Goretzki w Bayernie Monachium

Tego lata Bayern Monachium przechodzi przebudowę, która ma na cel wrócić na szczyt Bundesligi. Jednym z piłkarzy, który nie znajduje się w planach niemieckiego zespołu jest Leon Goretzka. „Bawarczycy” obecnie szukają opcji, która umożliwi pomocnikowi opuszczenie Allianz Stadium. Sam zawodnik nie może narzekać na brak zainteresowania.

W ostatnim wywiadzie dla „TZ” o opinię na temat Leona Goretzki został poproszony Markus Babbel. Były piłkarz nie ukrywał, że jest mocno zaskoczony sytuacją swojego rodaka. Niemiec uważa pomocnika Bayernu Monachium za wybitną „ósemkę”.

– To dla mnie zagadka, że ktoś go tak poddaje w wątpliwość. Uważam, że jest wybitną “ósemką”. U mnie grałby od pierwszej minuty. Najwyraźniej trener lub klub mają inne pomysły. Wydaje się, jakby już go nie chcieli, bo nic innego to nie oznacza – powiedział Markus Babbel, cytowany przez serwis „dieroten.pl”.

Leon Goretzka reprezentuje barwy Bayernu Monachium od początku lipca 2018 roku. 57-krotny reprezentant Niemiec w bawarskim zespole święcił wiele sukcesów. Jednak ostatnie miesiące w jego wykonaniu nie należały do najlepszych. Statystyki 29-latka w drużynie z Allianz Arena prezentują się następująco: 221 występów, 40 goli, a także 46 asyst.

