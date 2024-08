Leon Goretzka oraz Kingsley Coman to gwiazdy, których Bayern nie widzi w swoim składzie. Jak informuje Christian Falk, klub chce ich sprzedać i kupić kogoś nowego.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Pavlović, Goretzka, Kane, Kimmich i Coman

Goretzka i Coman na wylocie. Bayern podjął decyzję

Bayern Monachium planował małą rewolucję kadrową podczas letniego okna transferowego. Na ten moment trudno mówić, aby były to jakieś drastyczne zmiany. Jednak według najnowszych informacji pod koniec sierpnia na Allianz Arenie nadal może dojść do sporych zawirowań.

Jak przekazał Christian Falk z serwisu Bild, Bayern podtrzymuje swoją decyzję o sprzedaży dwóch gwiazd. Mianowicie chodzi o odejście Kingsleya Comana oraz Leona Goretzki. Obaj zawodnicy nie przekonywali formą sportową w ostatnich miesiącach i raczej nie znajdują się w planach Vincenta Kompany’ego na sezon 2024/2025. Oczywiście wiele zależy od tego, czy znajdą się chętni na ich zakup.

Kingsley Coman jest przede wszystkim łączony z transferem do PSG. Jednak francuski klub dość długo zastanawia się nad tym ruchem, a przyczyniło się do tego pozyskanie Desire’a Doue, 19-letniego skrzydłowego. Dodatkowe nabycie gwiazdy Bayernu sprawi, że na bokach ataku może być zbyt wielu zawodników. Innymi opcjami dla Comana były do tej pory tureckie kluby.

Z kolei Leon Goretzka budzi tylko pozorne zainteresowanie. Media łączyły Niemca z transferem do takich drużyn jak m.in. Real Madryt, Manchester United oraz Liverpool.

