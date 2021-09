Lewandowski: porównałbym się do Marco van Bastena

Robert Lewandowski we wtorek odebrał swojego pierwszego Złotego Buta. Po tym wielkim wydarzeniu kapitan reprezentacji Polski udzielił wywiadu Kickerowi, w którym opowiadał zarówno o innych piłkarzach, jak i swoich celach na nadchodzące lata.

“Złoty But można wygrać co roku. Rekord Muellera istniał przez pięć dekad”

Robert Lewandowski odebrał Złotego Buta za ubiegły sezon. Polak strzelił wówczas aż 41 bramek w 29 meczach Bundesligi, dzięki czemu pobił też rekord Gerda Muellera.

– Złoty But wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej, że w Bundeslidze rozgrywamy o cztery mecze mniej niż w innych topowych ligach. Ponadto przez kontuzję mogłem wystąpić w jedynie 29 spotkaniach. Dlatego te 41 bramek było niezwykłych i jest to również zasługa zespołu. Ta nagroda należy do całej drużyny – wyznał na wstępie Lewandowski. W przeszłości po trofeum dla najlepszego snajpera europejskich lig sięgały największe tuzy, takie jak Eusebio, Gerd Mueller, Marco van Basten, Ronaldo, Leo Messi czy Cristiano Ronaldo. – Wielokrotnie pokazywałem, że grając w swoim stylu można wiele osiągnąć. To ogromny zaszczyt, by znaleźć się wśród tak wspaniałych nazwisk. Wiedziałem, że muszę strzelić ponad 30 goli, by choć marzyć o tym trofeum – dodał.

“Lewy” pokusił się również o porównanie swojego stylu do któregoś z wielkich poprzednich triumfatorów nagrody. – Trudno porównywać się z innymi zawodnikami, ale jestem podobny do Marco van Bastena. Mamy podobne sekwencje ruchów i styl biegania. Holender był świetnym napastnikiem i jeżeli mam się porównywać do kogoś z przeszłości, to do niego – uważa Polak. Marco van Basten sięgnął po Złotego Buta w 1986, gdy strzelił 37 bramek dla Ajaxu Amsterdam. – Czasy Eusebio, Gerda Muellera czy Marco van Bastena były dla mnie zbyt odległe, by mogli być moimi wzorami. Bardzo podobał mi się Thierry Henry. Jego styl, szybkość, technika i precyzja w wykończeniu. Często oglądałem jego mecze – dodał Lewandowski.

Sięgnięcie po to indywidualne trofeum było naturalną konsekwencją pobicia rekordu Bundesligi, ustanowionego przez Gerda Muellera w 1972 roku.

– Rekord 40 zdobytych bramek obowiązywał przez 50 lat. To dowodzi, jak wielkie było osiągnięcie Gerda Muellera. W tamtych czasach było to dla niego bardzo trudne, a teraz również stanowiło dla mnie wielkie wyzwanie. Nie można co roku pobijać tego rekordu. Jedno łączy się z drugim; pobicie rekordu umożliwiło mi sięgnięcie po Złotego Buta, który można zdobywać co roku. Ale na pobicie wyczynu Muellera potrzeba było pięciu dekad. Dlatego było to tak istotne – powiedział Polak. – Teraz już nie muszę pobijać rekordu Bundesligi. Ale mogę – dodał przewrotnie snajper.

“Młodzi gracze kosztują fortunę tylko ze względu na potencjał”

33-latek zabrał też głos w sprawie obecnie panujących trendów na rynku.

– Czym różnię się od czasu, gdy sięgnąłem po koronę króla strzelców po raz pierwszy [w sezonie 2013/2014 w barwach Borussii Dortmund – przyp. PP]? Po pierwsze mentalnością, a po drugie jakością. Jeżeli wcześnie zacząłeś grać na najwyższym poziomie, na dłuższą metę trudno to utrzymać, bo brakuje ci doświadczenia. Pamiętam, że za młodu trudno było trzymać się z dala od zewnętrznych wpływów i medialnej otoczki. To długa droga. A dziś młodzi gracze kosztują fortunę tylko ze względu na swój potencjał, a nie to, co już zdążyli dokonać. To nie ich wina, ale drogi, jaką obrał futbol. Gdy Cristiano Ronaldo kosztował miliony, udowodnił już swoją klasę i wartość – uważa snajper Bayernu Monachium.

Lewandowski wymienił ulubionych napastników naszych czasów

Nie mogło też zabraknąć pytania o kolegów po fachu, których najbardziej lubi Lewandowski.

– Koncentruję się na sobie, ale jest wielu wspaniałych napastników. Erling Haaland w Borussii Dortmund ma ogromny potencjał i jest niezwykle głodny bramek. W Anglii jest Harry Kane. Karim Benzema wciąż pozostaje w szczytowej formie, zarówno pod względem bramek, jak i stylu gry. Romelu Lukaku z Chelsea ma niezwykłą siłę – docenił innych snajperów Lewandowski.

Polak zdobył Złotego Buta za ubiegły sezon, ale w obecnym nie zwalnia tempa. W pięciu meczach Bundesligi strzelił aż siedem bramek, a już w piątek będzie mógł poprawić swój dorobek, gdy jego Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z czerwoną latarnią ligi, Greutherem Fuerth.

