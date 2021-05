Lewandowski: Koledzy zrobili wszystko, bym strzelił

– Moi koledzy z drużyny zrobili dziś wszystko, co w ich mocy, bym strzelił tego gola. Jestem im wdzięczny – powiedział na gorąco po meczu Robert Lewandowski. Polak poprawił w sobotę legendarny rekord Gerda Muellera pod względem liczby bramek zdobytym w jednym sezonie Bundesligi.

Była 89. minuta meczu i Bayern prowadził z Augsburgiem 4:2. Wydawało się wówczas, że Robert Lewandowski nie pobije rekordu należącego do Gerda Muellera. Ostatecznie naszemu rodakowi udało się trafić do siatki w ostatniej akcji sobotniego spotkania.

– Po prostu brak mi słów – powiedział na gorąco po meczu w wywiadzie dla Sky Germany Lewandowski. – Możesz spróbować przez 90 minut i czasem nic nie wpada, nawet jeśli próbujesz wszystkiego – dodał.

Lewandowski dziękuje drużynie

Meczowi z Augsburgiem towarzyszyły ogromne emocje. Niemieckie i polskie media przez cały tydzień rozpisywały się na temat rekordu Gerda Muellera. Presja oczekiwań, jaka spoczywała na barkach Lewandowskiego, była ogromna. Napastnik podkreślił, że nie osiągnąłby tego celu gdyby nie pomoc zespołu.

– To było niesamowite uczucie, napięcie towarzyszyło mi do ostatniej sekundy. Na szczęście mi się udało. Jestem teraz bardzo szczęśliwy. Muszę jednak pochwalić też moich kolegów z drużyny. Zrobili wszystko, co w ich mocy, abym dziś strzelił tego gola – podkreślił Lewandowski.