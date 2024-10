Kownacki stracił przytomność na boisku. Klub przekazał nowe informacje

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki z dłuższą przerwą

W sobotnim meczu 2. Bundesligi Fortuna Dusseldorf przegrała na własnym obiekcie z FC Kaiserslautern (3:4) w ramach 10. kolejki. Dawid Kownacki przebywał na boisku do 38. minuty. Polski napastnik w pierwszej połowie po zderzeniu z bramkarzem Julianem Krahlem upadł nieprzytomny na murawę. Golkiper trafił rękami w twarz Polaka i został ukarany żółtą kartką.

Tymczasem niemiecki klub wydał komunikat w sprawie zdrowia Kownackiego. W poniedziałek były zawodnika Lecha Poznań przeszedł dodatkowe badania. Fortuna przekazała, że 27-latek doznał wstrząśnienia mózgu oraz urazu więzadła wewnętrznego w lewym kolanie. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie musiał pauzować, jednak jego absencja stanowi poważne osłabienie ofensywy Fortuny.

Kownacki ubiegły sezon spędził w Werderze Brema, ale w 22 meczach w 1. Bundeslidze nie udało mu się ani razu trafić do siatki. W związku z tym został tego lata wypożyczony do Fortuny, by się odbudować na drugim poziomie rozgrywkowym. W dotychczasowych ośmiu spotkaniach strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty, pokazując oznaki powrotu do skuteczności.